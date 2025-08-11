Insulza es la carta senatorial del PS para Valparaíso

El Partido Socialista anunció este lunes a José Miguel Insulza, actual senador por la Región de Arica y Parinacota, como su carta para la Cámara Alta por la Región de Valparaíso para el periodo 2026-2034.

El nombre del exministro del Interior, de 82 años de edad, fue anunciado públicamente tras una reunión de los secretarios generales de los partidos oficialistas realizada en la sede del propio PS.

La colectividad que preside Paulina Vodanovic venía evaluando para Valparaíso dos cartas: el senador en ejercicio Tomás de Rementería (designado en reemplazo de la destituida Isabel Allende), y el aludido "pánzer".

"Nosotros siempre señalamos, acá en las conversaciones (con las otras colectividades de la centroizquierda), que como Partido Socialista íbamos a presentar una de nuestras principales figuras nacionales en Valparaíso. Parece que no nos creyeron y dieron por descontado que no teníamos capacidad, como Partido Socialista, de presentar en Valparaíso una figura que fuera capaz de competir", comentó el secretario general del PS, Camilo Escalona.

"Bueno, nosotros ya teníamos previsto que el senador Insulza podía cumplir esa función, así que (con esta nominación) le entregamos a Valparaíso la posibilidad de contar con una gran figura nacional como representante en el Senado en el próximo período", añadió Escalona.

En la misma circunscripción el PPD postula a la actual diputada Carolina Marzán como reemplazante del senador Ricardo Lagos Weber, mientras el Frente Amplio se inclina por el diputado Diego Ibáñez y el Partido Comunista por Karol Cariola.