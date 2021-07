Rodrigo Peñailillo confirmó candidatura independiente al Senado por el Biobío

El ex ministro del Interior de Michelle Bachelet Rodrigo Peñailillo confirmó que postulará al Senado por la Región del Biobío, manteniendo su condición de independiente, pero en tratativas para que el PPD -su ex partido- le permita ir en el pacto de Unidad Constituyente.

Consultado al respecto, dijo que "estoy en eso en las conversaciones que hay que tener, creo que estas decisiones no son cosas personales, son decisiones producto de escuchar y conversar mucho sobre cómo me pongo al servicio de las necesidades".

"Hoy soy independiente, espero ir dentro del pacto de Unidad Constituyente, eso es lo que espero que suceda. Es probable que el PPD ocupe ese espacio, pero voy en mi calidad de independiente", agregó con miras a los comicios de noviembre próximo.

En cuanto a que si es efectivo que la gente le pidió en la calle ir por un escaño senatorial, entre risas indicó que "jamás he dicho eso, es un twitter de alguien, no sé. Lo que yo he dicho es que he conversado con mucha gente y me han pedido personas cercanas, no tiene que ver con que gente me ha parado en la calle".

Respecto a las críticas por ser considerado "afuerino", recordó que nació en Coronel y, salvo el cargo de ministro del Interior, su actividad política la realizó en el Biobío: "Mi familia está acá todavía, y nunca he dejado de tener mi relación con la región; conocen mi historia de vida y en un 70% o más está conectada con la región".

Peñailillo fue el jefe de gabinete con que asumió su segundo mandanto Michelle Bachelet, en 2014, y salió del gobierno en mayo de 2015, a raíz de los escándalos por las "boletas políticas" del caso SQM.