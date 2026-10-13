Partido Comunista propone un IFE para cesantes

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, propuso este martes en El Primer Café el establecimiento de un IFE -Ingreso Familiar de Emergencia, como el que se implementó durante la pandemia de Covid en Chile- para ir en apoyo del millón de personas afectadas por el desempleo.

En Cooperativa, el dirigente afirmó estar "muy de acuerdo con (lo planteado el fin de semana en televisión por) la senadora (RN) Paulina Núñez en que hay que hacer algo ahora ya" para abordar la crisis: "Una situación de estancamiento económico muy fregada", y abogó por un apoyo estatal concreto y directo a los desempleados.

"La emergencia, la situación dramática que vive casi un millón de personas sin empleo, repercute en la condición de vida de todas las familias a las cuales ellos pertenecen. Por consiguiente, no hay tiempo (que perder)", alertó Carmona, que planteó "un IFE que vaya directo y al hueso a la gente que está sufriendo mucho más (en mayor medida) la consecuencia de esto".

"Medida totalmente probada"

Carmona invitó a un ejercicio mental: "Que cada uno de nosotros se pregunte cuál es la capacidad de resistencia que el ingreso familiar permite a una familia para sostenerse en una situación de adversidad... ¿Un mes, dos meses, tres meses?".

"La única alternativa es que se endeuden, pero para eso hay que ser sujeto de crédito, y la inmensa mayoría de quienes están en esta condición no son sujetos de crédito, por tanto la (solución de la) deuda es una ilusión", argumentó.

En este contexto, hay que "tomar medidas donde el papel del Estado es clave", y junto con "reactivar la inversión en obras públicas ahora y ya", existe la alternativa del IFE; "un paquete de medidas totalmente probadas, factible de llevar adelante, pero que significa que el Estado tiene que erogar gastos".

Ante la resistencia que una idea así podría generar en el Gobierno, el exdiputado llamó a interpretarla como "una inversión en personas, en seres humanos"; teniendo presente que "nos acercamos a fechas que son muy desafiantes desde el punto de vista del estado de ánimo: por ejemplo, fin de año".