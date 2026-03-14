PC oficia a Justicia y adelanta "firme oposición" a los "inaceptables" indultos

El Partido Comunista (PC) ofició al Ministerio de Justicia luego que el Presidente Kast manifestase que evalúa indultar a uniformados condenados por violaciones a DD.HH. durante el estallido social, y adelantó que, si pretende avanzar en la propuesta, "encontrará una oposición firme" en el Congreso.

El oficio a la cartera fue impulsado por la diputada comunista Daniela Serrano, que pidió información sobre los criterios para establecer a los posibles beneficiarios y cómo se resguardarán los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adoptados por Chile.

En esta línea, su par y correligionaria Nathalie Castillo expresó que "indultar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social sería una señal inaceptable, grave, de impunidad en nuestro país".

"A Chile le costó décadas construir verdad y justicia y no vamos a permitir que se retroceda para beneficiar a quienes dispararon en contra de civiles y abusaron del poder del Estado", aseveró la parlamentaria PC.

"Si el Gobierno de José Antonio Kast pretende avanzar en esta línea, va a encontrar a una oposición firme en el Parlamento, pero también de los movimientos sociales", advirtió.

Además del PC, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también se refirió al tema y señaló, en un comunicado, que "la potestad del indulto no es absoluta ni puede ejercerse en contravención a las obligaciones internacionales".

Ministro Rabat niega haber firmado indultos y afirma que se revisará caso a caso

Según datos de la Fiscalía Nacional, en total fueron 102 los funcionarios condenados en hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. De ellos, 85 corresponden a carabineros, 16 al Ejército y uno a la Armada, quienes podrían ser los beneficiarios.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, indicó que "existen procedimientos y análisis de antecedentes que se efectúan antes de cualquier indulto. Y como bien señaló ayer el Presidente de la República, son situaciones que se analizan y estudian caso a caso".

"Por ejemplo, la decisión final la adopta la autoridad del país, pero no he firmado ningún indulto. El día miércoles en que asumió el Gobierno, el Presidente dispuso las primeras medidas mediante la suscripción de decretos e instrucciones presidenciales precisamente para combatir la delincuencia, que es uno de los objetivos que persigue este Gobierno de emergencia", recordó el secretario de Estado.

Desde el oficialismo también se emitieron respaldos a los indultos. El diputado RN Francisco Orrego sostuvo que "la señal que da el Presidente José Antonio Kast es absolutamente clara. El estallido delictual tuvo dos caras: por un lado los violentos, los delincuentes, los octubristas, la izquierda chilena; y, por el otro, nuestros carabineros, que arriesgaron su vida para defender nuestra democracia".

"Mientras Gabriel Boric defendió, indultó y dio pensiones de gracia a octubristas de la primera línea; Kast, por el contrario, defiende a nuestros carabineros. Si bien no soy partidario de la figura del indulto presidencial, sí respaldo políticamente la decisión del Presidente", expresó.