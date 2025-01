Partido Republicano proclamará este mes a J.A. Kast como candidato presidencial

El Partido Republicano anunció este jueves que proclamarán a José Antonio Kast como su candidato de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

"Durante la primera quincena de enero, en el Partido Republicano vamos a tener nuestras reuniones internas con la comisión política, con el Consejo General, para tomar las definiciones presidenciales", adelantó Arturo Squella, timonel de la tienda.

"Durante la segunda quincena (de enero), esperamos -en el contexto de un conjunto de reuniones y del Congreso Republicano- proclamar a José Antonio Kast como candidato a la Presidencia de Chile para las elecciones de este año", complementó.

Chile Vamos y eventual proclamación de Matthei

Desde Chile Vamos, Renovación Nacional tiene programado realizar su consejo presidencial el 11 de enero, en el que deberán definir si es que proclamarán a su propio candidato o apoyarán directamente a Evelyn Matthei en la carrera presidencial.

Por lo anterior, la diputada Ximena Ossandón, vicepresidenta de RN, explicó en Cooperativa que "no me desgastaría buscando otros candidatos (internos) que no existen o que tendríamos que levantar o inflar. Creo que Evelyn Matthei tiene las competencias necesarias y ya tenemos que empezar a jugarnos por ella".

Durante este mes también se espera que la UDI proclame a Matthei como su candidata oficial para llegar a La Moneda.

PS pide acuerdos amplios en el oficialismo

Este jueves se reunieron -en la sede del Partido Socialista- los secretarios generales de los partidos que apoyan al Gobierno para definir y trabajar los lineamientos de cara a las parlamentarias y presidenciales.

Respecto a la carrera presidencial, por ahora el único precandidato que tiene el oficialismo es el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), aunque desde el sector ya han manifestado la intención de realizar primarias.

"Naturalmente que no hemos hablado de nombres, ni de distritos ni de fórmulas específicas. Pero sí realizamos un avance sustantivo en lo referente a los criterios que nos permitan avanzar en esa dirección", señaló Camilo Escalona, secretario general del PS.

"Pero esperamos avanzar en una primera etapa durante enero, de manera que se pueda entregar a los partidos una evaluación respecto a si estamos en condiciones de materializar ese anhelo que nos inspira a todos, que es tener una lista parlamentaria común, (que sea) abierta -naturalmente- para que sea un acuerdo lo más amplio posible", enfatizó durante la reunión oficialista.

En caso de que los partidos decidan realizar primarias presidenciales, éstas se llevarían a cabo el 29 de junio. La elección presidencial, en tanto, está programada para noviembre, y una eventual segunda vuelta para el 14 de diciembre.