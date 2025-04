Republicanos, libertarios y socialcristianos anunciaron pacto parlamentario

El Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano anunciaron este lunes un preacuerdo con miras a la elección parlamentaria de noviembre, tras meses de conversaciones entre sus mesas directivas.

La alianza fue anunciada en la sede del Congreso en Santiago, y el acto lo protagonizaron dirigentes de las tres tiendas, entre ellos el precandidato presidencial republicano José Antonio Kast, y el abanderado social cristiano, el diputado Johannes Kaiser.

Destacaron que el objetivo de la alianza es mirar hacia el futuro en unidad, proponer un cambio beneficioso para Chile y enfrentar los desafíos que el país tiene por delante.

Hoy junto a @Partido_NL y @psc_cristiano hemos dado un gran paso para recuperar Chile y devolver la esperanza a millones de familias 🇨🇱 pic.twitter.com/7rEti9FLRc — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) April 14, 2025

En la instancia, Jose Antonio Kast abordó las diferencias existentes con Chile Vamos y explicó por qué no incluyeron a dicha colectividad en su acuerdo: "En dos oportunidades tuvo la posibilidad de que Chile avanzara hacia el desarrollo y no fue posible porque no tuvieron el carácter, la voluntad, y no aceptaron el desafío que la ciudadanía les puso por delante".

Respecto a su candidatura presidencial, Johannes Kaiser señaló: "Ya he establecido cuáles son las condiciones para ir a primera vuelta y, hasta el momento, esas condiciones se cumplen. Tengo un respaldo ciudadano suficientemente importante para ir a la primera vuelta, pelearla, y espero también ganarla".

Consultado respecto a qué situación podría cambiar tal escenario, el diputado libertario respondió: "Imagínense que pasado mañana tengo un cuatro por ciento de apoyo en las encuestas, (en ese caso) no tendría ningún sentido ir a una candidatura presidencial".

Los partidos tienen plazo hasta el 29 de abril para inscribirse en la primaria presidencial y, hasta agosto, para sumarse a las listas parlamentarias, por lo que republicanos, libertarios y socialcristianos aseguran que utilizarán el tiempo que todavía les resta para afinar un acuerdo parlamentario completo.

Chile Vamos: "Estamos preparados para competir"

Los partidos de Chile Vamos, en tanto, han insistido en lograr la unidad de toda la oposición a través de una primaria presidencial y lista parlamentaria conjunta, y afirman que lo seguirán intentando hasta último minuto, pese a la negativa de la ultraderecha.

"Nosotros hemos llamado una y otra vez a la unidad. Es evidente que ganaríamos en primera vuelta si fuéramos a una primaria y que podríamos tener la mayoría en la Cámara y en el Senado. Lamentablemente, empezamos a ver ya que esto no es posible", manifestó Evelyn Matthei (UDI), abanderada presidencial de Chile Vamos.

No obstante, enfatizó que desde la alianza de Evópoli, RN y UDI están "preparados también para competir y lo vamos a hacer con la misma alegría y fuerza que lo hicimos el año pasado. Sin embargo, quiero señalar que el año pasado perdimos varios gobernadores y muchos alcaldes por haber ido divididos (en las elecciones municipales y regionales)".