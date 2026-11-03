Romero y Pardo se enfrascaron sobre lealtades a Kast en medio de la crisis

Los diputados Agustín Romero (Partido Republicano) y Luis Pardo (Renovación Nacional) tuvieron este martes en El Primer Café intensos cruces de palabras a propósito la crisis que golpea al Gobierno y al oficialismo a raíz de las rebajas de condena a pederastas.

El intercambio partió con ironías y risas moderadamente amistosas, pero fue subiendo de tono a medida que pasaban los minutos; con el telón de fondo de la decisión -transversalmente cuestionada- del Presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En este contexto, Pardo defendió la declaración pública en la que RN planteó "serios reparos" al manejo del conflicto por parte del Ejecutivo, que -planteó- hoy tiene su agenda "paralizada".

También llamó a "fortalecer la conducción política del Gobierno, mejorando la capacidad de anticipación, coordinación y rigurosidad en la toma de decisiones", y criticó, de paso, a "quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República".

"Es una crítica, sin duda", pero es preferible que se haya formulado "como partido" a favorecer que la manifiesten "distintos parlamentarios de manera individual", dando una sensación de "desorden que termina perjudicando al mismo Gobierno", señaló Pardo.

A juicio del legislador RN, "el Gobierno está pagando costos más allá de lo razonable y de lo prudente" con este trance.

"Nosotros vamos a defender la decisión que tomó el Presidente de la República", contestó Romero, preguntándose, con sorna, "¿qué va a cambiar?" con la crítica de RN: "No creo que (en La Moneda) digan: '¡Uy!, respecto a este comunicado, entonces vamos a hacer todos los cambios que nos están pidiendo'".

"Si la solución es que se vaya el ministro y retrocedamos a lo que se hacía antes, que sea la Corte la que hace la pega y nosotros nos lavamos las manos; ese, por lo menos, no es el camino que nosotros vamos a tomar como republicanos", enfatizó, para, a renglón seguido, lanzar un desafío a sus socios.

"Aquí vamos a ver quién es quién"

Agustín Romero: "Yo voy a decir una cosa y quiero que la sepa todo el mundo que me está escuchando. Aunque seamos nosotros 30 (los diputados republicanos) los únicos que vamos a apoyar la decisión del Presidente de la República, vamos a estar los 30 con el Presidente, de aquí hasta el último día del Gobierno".

"Esta cuestión de que estemos haciendo comunicados para que se queden tranquilos los díscolos a mí no me gusta. Acá tenemos que funcionar bien disciplinados. No podemos aceptar que le pase lo mismo que le pasó a otros gobiernos de nuestro sector, que desde sus mismos partidos se empiezan a torpedear sus medidas. Eso nosotros no lo vamos a aguantar. Vamos a seguir firmes apoyando la decisión del Presidente de la República, porque éste es nuestro Gobierno".

"Nosotros fuimos los diputados de Kast. A los parlamentarios yo los veo en Cerro Castillo sacándose selfies con el Presidente, y aquí el Presidente nos dijo: 'Yo tomé esta decisión, ¿me apoyan o no me apoyan?'. Y aquí vamos a ver quién es quién nomás".

Luis Pardo: "Yo no he señalado en ningún minuto que esto sea un comunicado para dejar tranquilos a los díscolos. Es un comunicado donde se constata un problema grave y y se hace presente públicamente, con lo cual se evita que aparezcan varios haciendo sus propios análisis, sus propias reprimendas al Gobierno".

"Me parece perfectamente legítimo y necesario que, cuando existe una circunstancia grave como ésta, un partido se pronuncie colectivamente, expresando su preocupación y su posición".

"Botarse a choro"

Pardo se refirió, en este punto, a las amenazas cruzadas que se han escuchado durante la última semana de un quiebre entre Chile Vamos y el Partido Republicano, e incluso a la posibilidad de su salida del Ejecutivo.

Luis Pardo: "Imagínese lo que pasaría si dejáramos los cargos... (En la Administración Kast) perderían un activo importante; gente con experiencia y conocimiento".

Agustín Romero: "Se quedan sin pega, nomás".

Luis Pardo: "Eso desde el punto de vista de los que buscan pega, pues, pero no es el caso de la inmensa mayoría de los (militantes de Chile Vamos) que están (en el Gobierno)".

Agustín Romero: "Tampoco es para botarse a choro".

Luis Pardo: "Bueno, regresando el Presidente de su gira internacional -que va a ser muy pronto, entiendo que en dos días más-, nosotros esperamos que esto tenga un curso de solución".

"Yo nunca he pedido la renuncia del ministro Rabat, a quien le tengo un gran aprecio; ni lo haría, porque siempre es prerrogativa exclusiva del Presidente, pero ésta es una materia que va más allá de la figura de un ministro y que amerita una reacción que, a nuestro juicio, el Gobierno no ha tenido. Y ése es el sentido único del comunicado".

"Niñerías"

Pardo continuó: "Esa frase de (Romero) 'dejen de tomarse selfies con el Presidente' me parece una niñería. No es la forma de enfrentar una relación adulta entre partes de un Gobierno".

"El aporte que pueda hacer Renovación Nacional, precisamente por la experiencia que tuvimos de un Gobierno que fue abandonado en los momentos más difíciles, (es que) no queremos que le pase lo mismo al Presidente Kast, y nuestro aporte siempre va a ser en la línea de contribuir a superar una crisis y no de agudizarla con declaraciones impropias. La derecha, en toda su amplitud, tiene que aprender y sacar lecciones de lo que se pudo evitar y de aquello que se hizo mal (en el pasado)".

Agustín Romero: "Seamos justos, el Partido Republicano en esa época (de Sebstián Piñera) era incipiente, recién inscrito. Los que abandonaron al Presidente Piñera fueron los (oficialistas de entonces) que le votaron (a favor) los retiros. ¿O no se acuerda, Luis Pardo? ¿Quiénes fueron los que votaron retiro? ¿Quiénes fueron los que empezaron con esa iniciativa?".

Luis Pardo: "Yo voté en contra de los retiros".

Agustín Romero: "Tú sí, pero ¿qué partido fue el que votaba (a favor) los retiros? No nos eches la culpa a nosotros de que dejamos botado al Presidente Piñera. Nosotros ni estábamos en el Congreso. No, pues. Seamos justos".

Luis Pardo: "Yo no estoy echándole la culpa a nadie, no he mencionado al Partido Republicano respecto del tema. Sí señalo lo importante que es que un Gobierno, en momentos difíciles -pues hoy día el país está en momentos difíciles- tenga el apoyo absolutamente institucional de los partidos y que se mantengan esos partidos ordenados. Eso es parte también del desafío y del aprendizaje".

Agustín Romero: "Claro, lo apoyo, pero lo critico en público...".

Luis Pardo: "Te podría responder, Agustín, ¿qué pasó con la acusación constitucional (republicana contra Nicolás Grau), que evidentemente no le convenía al Presidente (Kast)? ¿Qué pasó con la acusación a los ministros de la Corte Suprema con que ustedes iban a partir corriendo ahora detrás de otro partido (el Libertario)? Yo creo que es mejor mantener la crítica institucional y de buen nivel que entrar en el dime y direte".

Agustín Romero: "Si eso es lo que estamos pidiendo, pues; que mantengamos la crítica institucional".