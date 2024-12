UDI: Si la derecha es Gobierno, Republicanos no va a estar en la oposición

El exsubsecretario Máximo Pavez, vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), aseguró este viernes, en El Primer Café, que el Partido Republicano tendrá dificultades para posicionarse en la oposición si la derecha vuelve a La Moneda en 2026.

El otrora comisionado del segundo proceso constituyente respondió los dichos de Arturo Squella, presidente del colectivo fundado por José Antonio Kast, quien cuestionó la forma en que la dirigencia de Chile Vamos y una parte de la derecha tradicional está abordando el debate de la reforma al sistema de pensiones, acusándolos además de tener una conducta de "desviarse del rumbo" que propende al "retroceso" del país.

Al respecto, Pavez criticó la forma en que el Partido Republicano se acerca a la política, comparándola con la del Frente Amplio.

"A mí lo que me pasa con el Partido Republicano, con cual tengo algunas coincidencias y también diferencias, es la forma de acercarse al fenómeno político, que me recuerda mucho al Frente Amplio, en el sentido de una cosa que está bien, que es lícita, que yo lo puedo entender, de buscar una diferenciación, potenciando más el eje del conflicto, capitalizando o intentando capitalizar alguna indignación que es muy justificada -que es muy válida- en contra de lo que la izquierda y la extrema izquierda le han hecho a Chile. En ese sentido, esa aproximación me parece legítima y válida, pero yo no la comparto en todos sus términos", dijo el dirigente UDI.

"Tenemos formas diferentes de aproximarnos a la política: algunos, los que hemos gobernado, desde la lógica de administrar poder real y, otros partidos que no han gobernado, desde la lógica de una trinchera más testimonial, que son argumentos válidos", aseveró.

Pavez enfatizó que "no puede ser que cada vez que alguien tiene una mirada distinta a la forma en que el Partido Republicano se asemeja significa eso que uno no tiene convicciones. Eso no es aceptable. Si hay personas que están disponibles a disputarse en la hegemonía del extremo en la derecha, está bien por ellos (...) Otra cosa es la aproximación al fenómeno político que significa gobernar".

Y advirtió: "¿Cuál es el problema que va a tener el Partido Republicano? El mismo que tuvieron en la Convención Constitucional: si la derecha es Gobierno -yo creo que va a ser con Evelyn Matthei-, el Partido Republicano no va a estar en la oposición".

"Entonces, esas son las cosas que yo invito a que nos pongamos de acuerdo ex ante para poder tener una coordinación. Tampoco estoy pidiendo que tengamos una coalición permanente y ayudan poco las columnas de Arturo Squella para esa coordinación", concluyó.

Monckeberg: La forma política de Republicanos es "nefasta"

Desde Renovación Nacional (RN), socio de la UDI en Chile Vamos, el exministro Cristián Monckeberg criticó la intervención del Partido Republicano en el debate sobre la reforma previsional, calificándola de "oportunista".

El otrora diputado coincidió con Pavez en que el modo en que la tienda de Squella y Kast se acerca a la política es "odioso" y "nefasto", ya que busca marcar diferencias y crear divisiones dentro del sector y el electorado.

"Pretender instalar argumentos que son diferenciadores, simplemente, como verdaderos pecados mortales dentro del sector o dentro del electorado me parece nefasto. Yo creo que se pueden marcar diferencias, pueden haber estilos distintos, pero pretender plantear, señalar o decir que un sector deja sus convicciones, que un sector es de izquierda. Faltó la frase 'la derechita cobarde', que ya, por lo menos, por suerte, no la dicen tanto... Entonces, todo está construido en la lógica de marcar diferencias, que a mí me parece odioso", apuntó Monckeberg.

El exdirigente RN subrayó que la reforma de pensiones es un tema que ha estado en la agenda política durante tres gobiernos y que es hora de hacer esfuerzos y ceder posturas para llegar a un acuerdo.

Asimismo, afirmó que "gobernar tiene una complejidad intensa que hace no solamente levantar banderas propias, sino que también pensar en todos y todas, en el bien común y en la ciudadanía en general, y eso requiere de esfuerzos, sacrificios, acuerdos y cesiones".

Timonel PS: Previsional no debe ser "una batalla ideológica"

En la vereda del oficialismo, la presidenta y senadora del Partido Socialsta (PS), Paulina Vodanovic, apuntó que la estrategia del Partido Republicano de ser "muy duros" y "defensores de su verdad única" no ha funcionado en las últimas elecciones y que deberían cambiar su enfoque.

"Lo que yo veo es fundamentalismo; es una insistencia en tener una verdad única, en instalar medias verdades que son mentiras y que finalmente no nos permiten avanzar", señaló la dirigenta.

En este sentido, la parlamentaria indicó que la reforma de pensiones no debe ser "una batalla ideológica", ya que los jubilados que tienen malas pensiones son personas de todas las posturas políticas.

Sobre el estado de las negociaciones en el Senado, Vodanovic advirtió que "estamos en un punto de cierta intransigencia, donde se empieza a hablar del 0,3 y el 0,4 como si estas fueran apuestas, sin pensar en el efecto que aquello tiene".

"Si es un tema de principio, ni 0,3, ni 0,4 ni 0,1... Yo entiendo que aquí ya no son principios; estamos hablando de números, y cuando estamos hablando de números tenemos que ir por el número que nos dé garantía de lograr el objetivo que se busca con esta reforma y, por lo tanto, apuntar a una mejora sustantiva de las pensiones ahora", exhortó.

Agregó que en la Comisión de Trabajo del Senado, donde se debate la reforma, "aparentemente hay un buen ambiente" y "hay posibilidades de llegar a un acuerdo".

"Esto se va a votar en enero. Así lo dijo el presidente de la Comisión, Juan Antonio Coloma (UDI), yo no sé qué condiciones. En este momento, como dirían los médicos, diagnóstico reservado", sentenció.

Eyzaguirre: "Falacias absurdas"

"A mí lo que más me parece preocupante del pronunciamiento de Arturo Squella es esa visión de sentirse poseedores de la verdad. O sea, no hay ninguna posibilidad de que el país progrese si no es haciendo exactamente lo que ellos piensan", cuestionó el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD), que resaltó que las buenas políticas son aquellas que logran consensos y que "nadie es poseedor del 100% de la verdad".

El economista destacó la contradicción en el argumento del timonel republicano, quien dice que Chile fue exitoso durante cuatro décadas, pero omite que en la mayoría de esos años gobernó la centroizquierda a través de la Concertación.

En cuanto a la reforma de pensiones, Eyzaguirre dijo que no hay "ningún sacrilegio" en buscar "puntos intermedios" y en "buscar que alguna parte de la solidaridad, ya sea con los que ya se han pensionado o con los que van a tener pensiones más bajas -por ejemplo, las mujeres, producto de su mayor expectativa de vida- se financie con aportes a los cotizantes".

Y subrayó que extremar los argumentos solo bloquea soluciones y que "cuando la gente ve que no hay soluciones favorece ciertas alternativas nuevas, que son las más de las veces completamente falaces".

"Eso ocurre hasta que les toca gobernar y ahí se dan cuenta, como pasó con el Frente Amplio, que las cosas son un poquito más complejas, pero como los republicanos no han gobernado nunca pueden seguir levantando falacias absurdas como lo que en este caso están diciendo", criticó.