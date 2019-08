Diputado Díaz: Si la vocera no es capaz de retractarse, mejor que renuncie

El diputado Marcelo Díaz (PS) cuestionó los dichos de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y aseguró que "si no es capaz de retractarse, mejor que dé un paso al costado y renuncie".

El martes, las relaciones entre el Partido Socialista y el Gobierno se tensionaron tras las palabras de la ministra Pérez quien cuestionó la acusación constitucional que impulsa el partido contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y los acusó de no tener "pudor" para tratar "de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico".

Tras sus dichos, el partido le exigió que ofreciera disculpas y decidieron congelar las relaciones con el Gobierno, vetando la participación de asesores y subsecretarios en las comisiones del Congreso.

En El Diario de Cooperativa, Díaz cuestionó a la ministra Pérez por sus dichos. El parlamentario, previamente, había sido crítico con la directiva de su propio partido respecto a las irregularidades detectadas en la última elección interna, declaraciones que según Díaz, desde el Gobierno ha "ha habido un intento de utilizar políticamente lo que fueron mis declaraciones a nombre de la lista de Maya Fernández, durante la elección (interna del partido)".

En ese sentido, reiteró sus cuestionamientos a la directiva y remarcó que "sería bueno que la mesa, que no lo ha hecho hasta ahora, y en particular su presidente (Álvaro Elizalde), hicieran una autocrítica que no han hecho jamás".

"Han insistido en que hicieron todo lo que tenían que hacer y les hemos dicho hasta el cansancio que lo curioso es que todas las cosas que les pedimos solo las vinieron a anunciar después del segundo reportaje y durante un año las negaron sistemáticamente cuando no tenían facultades", cuestionó.

Al respecto, agregó que "yo de eso no cambio nada y creo que tienen que hacerse cargo de que si hoy día una ministra se permite utilizar esto para dispararle al conjunto del PS, también tiene que ver con las torpezas y con la inacción de esa dirección o con la insuficiente capacidad de acción"

"Pero una cosa muy distinta es que la ministra le dispare al conjunto del PS, diga que el PS es un partido que está comprometido con el narcotráfico. Eso es inaceptable y si ella no se retracta, eso tiene consecuencias en el diálogo político, no solo con el PS, sino con la oposición", fustigó Díaz.

En ese sentido, agregó que "si no es capaz de retractarse, entonces, si quiere ayudar a su Gobierno, lo mejor es que de un paso al costado y renuncie a la vocería. Así de claro y así de categórico".