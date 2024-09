Diputado PS: Es sospechoso que Fidel Espinoza salga a defender a Chadwick

El diputado socialista Daniel Manouchehri arremetió nuevamente contra el senador Fidel Espinoza, con quien es compañero de partido, por la presunta defensa que ha realizado al exministro Andrés Chadwick (UDI) por su vinculación con Luis Hermosilla, principal imputado en el bullado caso audios.

"Cuando veo que de la nada un senador sale a defender y atacarnos a nosotros por emplazar a Chadwick, nos parece lamentable y sospechoso a lo menos", cuestionó el diputado en entrevista con El Diario de Cooperativa este sábado.

La polémica inició entre ambos esta semana a través de la red social X, cuando Espinoza criticó de manera fuerte a Manouchehri por decir que "todos los caminos llevan" a Chadwick al caso Hermosilla. Catalogó al diputado de poco serio y le solicitó dejar que "la justicia haga su trabajo".

El emplazamiento fue respondido por Manouchehri, quien acusó al senador de "matón" y de "defender" al exministro de Sebastián Piñera, en un cruce que ha generado molestia al interior del Partido Socialista (PS).

No nos intimidas, matón. Tu defensa a Chadwick y a la red de corrupción de Hermosilla es una vergüenza para el socialismo. No es raro q te elogien tus amigos de la ultraderecha, como Moreira (Penta-Guerra-Hermosilla) y el ejército de bots.

Tengo cosas más importantes q entrar en… — Diputado Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) September 4, 2024

Respecto a sus cuestionamientos contra Chadwick, Manouchehri explicó que "junto con la diputada Daniella Cicardini -también PS- hemos encabezado una arremetida fuerte en contra del principal caso de corrupción que hay en nuestro país, una verdadera mafia que es la banda del señor Hermosilla".

"En ese sentido, hicimos una arremetida justa y con muchos argumentos en contra del señor Chadwick, porque creemos que es parte del corazón de la red del señor Hermosilla", analizó el parlamentario, quien preside la comisión investigadora de la Cámara por el caso audios.

En esa línea, detalló que el otrora ministro de Piñera "es alguien que tenía secretaria con el señor Hermosilla, que compartía techo con él, que tenía el mismo contador, que pagó su defensa con dinero de Factop, que después recibió boletas del señor Hermosilla por más de 200 millones de pesos, que figura como el ministro de fe de la operación en la que hoy se investiga al exministro (Felipe) Ward".

"Es alguien que recibía la información que el señor Hermosilla obtenía del director de la Policía de Investigaciones -por la cual está preso-, que participa en los grupos de WhatsApp con Jalaff y Sauer, que los recibía en su oficina. Entonces, evidentemente, todos los caminos llevan a Chadwick, eso es evidente", puntualizó Manouchehri en Cooperativa.

"Nos parece lamentable y sospechoso"

Frente a estas múltiples vinculaciones que se están investigando, el diputado PS afirmó que "cuando veo que de la nada un senador sale a defender y atacarnos a nosotros por emplazar a Chadwick, nos parece lamentable y sospechoso a lo menos".

"No sé de dónde le nace eso, no lo tengo claro, no logro entender cómo alguien realiza esa declaración tan agresiva. Es una declaración muy agresiva, si uno la lee surge de la nada, es una reacción muy intimidante que realiza", acusó el líder de la comisión investigadora contra Hermosilla.

Asimismo, aseguró que han visto "constantes descalificaciones del señor Fidel Espinoza, constantes a muchos actores".

"La gente le teme al señor Espinoza y si respondí fue porque no le tengo miedo", aseguró Manouchehri, que de todas maneras dio cuenta que no les interesa "profundizar una polémica tóxica con el señor Espinoza, porque finalmente terminamos hablando del señor Espinoza y no del caso Hermosilla".

"Para nosotros el foco ha estado, no ahora, sino desde el minuto cero, ya hace casi un año, en que en este caso se haga justicia y de ahí no nos vamos a mover. Tenemos una convicción inquebrantable al respecto y vamos a continuar con todas las fuerzas justamente en este caso", detalló en Cooperativa.

Pese a esto, lamentó las críticas recibidas por parte de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que catalogó de "triste el espectáculo" su discusión por redes sociales con Espinoza.

"La declaración de la presidenta del partido no la comparto para nada, porque nos pone al mismo nivel que el señor Espinoza y eso me parece inaceptable. Lo que esperaríamos es que todo el mundo tuviese la capacidad de, al menos desde el partido, respaldar a quienes estamos enfrentando a una verdadera mafia", puntualizó Manouchehri.

Avances del caso

En cuanto a los avances del bullado caso, Manouchehri cuestionó que la defensa realice "una victimización de Hermosilla vergonzosa y que, por lo demás, creo que a ningún chileno le causa ningún grado de lástima hacia el señor Hermosilla. Lo que uno recurrentemente se encuentra en la calle son expresiones de rabia hacia él".

"Por tanto, creo que, si bien es parte de una estrategia que está montando de manera muy hábil el defensor Juan Pablo, que es hermano de Hermosilla, indudablemente esa victimización no le va a servir, porque para los chilenos hay un juicio muy categórico respecto del actuar que ha tenido su defendido", analizó el parlamentario.

Además, frente a los cuestionamientos por una presunta politización del caso, afirmó que esto se da porque "hay políticos involucrados".

"Desde ese momento, el caso está politizado. Cuando vemos a exministros, exsubsecretarios, personeros relevantes involucrados, jueces, ministros de la Corte Suprema, directores de la Policía de Investigaciones, desde ese momento el caso efectivamente ha tomado la politización", puntualizó el militante socialista, que de todas maneras afirmó que "más que la politización del caso de Hermosilla, lo preocupante es la criminalización de la política que estamos".

Acusación constitucional contra ministros de la Suprema

Finalmente, abordó la opción de una posible acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que se puedan ver involucrados en este caso de tráfico de influencias para su nombramiento, entre ellos la situación del Jean Pierre Matus.

"Nosotros creemos que lo que está aconteciendo en el poder judicial es extremadamente grave. Estamos viendo casos en donde se observan situaciones de tráfico de influencias, situaciones que incluso van más allá", cuestionó el diputado en Cooperativa.

En esta línea, aseguró que están "estudiando todos los antecedentes y creemos que hay algunos bien robustos en contra del ministro Matus, pero también creemos que hay que ir sobre todos los jueces involucrados en el caso de Hermosilla".

"En ese sentido, estamos a la espera de que puedan surgir nuevos antecedentes, porque este caso está en desarrollo y estamos recién conociendo la punta del iceberg. Por lo mismo, hay que tener la suficiente prudencia y seriedad al momento de poder interponer una acusación constitucional", cerró el parlamentario.