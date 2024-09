Caso Hermosilla salpica ahora a Katherine Martorell

La Fiscalía Centro Norte confirmó haber pedido a la Fiscalía Oriente saber si el celular del abogado Luis Hermosilla contiene intercambios de Whatsapp irregulares entre él y exdirectores de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el caso de presunto fraude al Fisco y falsificación de instrumento público que involucra a Katherine Martorell, investigada por posibles delitos de corrupción en la licitación de 300 cámaras corporales de Carabineros.

El jurista, actualmente en prisión preventiva por delitos tributarios y soborno en el marco del llamado "caso audios", fue defensor de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, cargo que la militante de Renovación Nacional (RN) ejerció durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, desde 2018 hasta 2021.

El caso contra Martorell se originó a 2020, cuando la empresa Pegasus presentó una querella contra ella y los cinco integrantes de la comisión evaluadora de la licitación, acusando que la ganadora del concurso, Motorola, fue favorecida estratégicamente por la Subsecretaría aunque sus equipos no contarían con la función de "pre y post grabado", que era una de las condiciones del proceso, que cerró en marzo con una adjudicación por más de 378 millones de pesos.

MARTORELL SE DECLARA "MUY TRANQUILA": "MI SITUACIÓN PROCESAL NO HA CAMBIADO"

En conversación con El Diario de Cooperativa, Martorell dijo que espera que la investigación sea realizada prontamente para despejar toda duda y descartó que se haya abierto una nueva arista en el "caso audios".

"Yo no tengo acceso al WhatsApp de Luis Hermosilla. Tengo acceso a mi WhatsApp con Luis Hermosilla y ahí le puedo decir que no existe ninguna solicitud o diligencia que me haya comunicado que iba a realizar con alguien de la PDI ni nada por el estilo", aseguró la exautoridad del Gobierno de Piñera.

La exsubsecretaria se declaró "muy tranquila respecto a la diligencia. Es más, me parece bien que se haga y la Fiscalía ha accedido a todas las diligencias que ha pedido la querellante, pero en ningún caso ha abierto una nueva arista por los chats de Hermosilla en el caso de la investigación que me involucra".

"Mi situación procesal no ha cambiado: no he sido formalizada, llevo cinco años siendo investigada", sentenció.