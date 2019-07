Elizalde por lista disidente de Maya Fernández: "Esperamos que reflexionen"

La nueva mesa directiva del Partido Socialista (PS), encabezada por el reelecto presidente Álvaro Elizalde, se reunió para tratar temas de contingencia y el complejo escenario interno que vive el partido.

La lista disidente, liderada por Maya Fernández, decidió restarse de participar en la mesa del partido, debido a que solicitaban una renovación completa en los puestos directivos.

A pesar de las diferencias, se les guardó dos puestos en la reunión en caso de que cambien de opinión y deseen ocupar los cargos correspondientes.

En respuesta esta situación, Elizalde hizo un llamado a trabajar por el país y a dejar de lado las disputas internas.

"Nosotros estamos convencidos que aquí se requiere una construcción unitaria, y que todas las fuerzas relevantes del PS debieran estar representadas por todos los órganos de dirección, eso ha sido nuestro predicamento, y por eso establecemos estos dos cupos vacantes", declaró.

En estas circunstancias, remarcó el ex vocero de Gobierno, "esperamos que reflexionen y que evalúen si quieren contribuir desde la integración de la mesa directiva, pero obviamente vamos a respetar su decisión, obviamente vamos a hacer todos los esfuerzos por integrar a todos los sectores".

En tanto, la senadora Isabel Allende, tía de Maya Fernández, criticó a quienes han atacado la imagen del partido y manifestó estar dolida por esta situación.

"Yo he participado en muchas elecciones, he competido muchas veces, he ganado, he perdido, y eso es parte de la trayectoria. Pero yo nunca había visto el nivel de declaraciones enconadas, o paseándose por los matinales, o usando todos los medios de comunicación como los que vimos, y eso es lo que nos ha dolido", expuso la senadora.

A juicio de la parlamentaria, "eso ha generado una imagen del Partido Socialista que no corresponde a la realidad y le ha hecho un tremendo daño a la institución".

Dar vuelta la página

Desde la mesa directiva aseguran que quieren dar vuelta la página y que acá se cierra un ciclo, por lo tanto, hay que trabajar en los temas que afectan al país.

Finalizando, con un tono más conciliador, señalaron que las dos vacantes están disponibles en la mesa directiva en caso de que la disidencia quiera ocuparlas, y esperan que se resuelva en el próximo comité central del PS.

En respuesta a estas declaraciones, la lista de Maya Fernández señaló que no se van a integrar a la directiva.