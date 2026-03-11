Partido Socialista: No éramos del "primer anillo", pero pudimos contribuir bastante
La timonel Paulina Vodanovic repasó en Cooperativa los principales logros y errores de los cuatro años de Gabriel Boric en el poder.
Criticó especialmente el indulto a los "presos del estallido", que consideró "un balde de agua fría y un golpe en la línea de flotación: de ahí en adelante, la ciudadanía no creyó que desde el centro y la izquierda tuviéramos un compromiso con la seguridad".
La fallida compra de la casa de Salvador Allende y el escándalo de Manuel Monsalve causaron "tremendo daño, ojalá no hubieran ocurrido, pero hay muchas cosas que hacen pensar que, desde el progresismo, tenemos mucho que entregar", dijo Vodanovic.