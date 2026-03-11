Síguenos:
Tópicos: País | Política | Partido Socialista

Partido Socialista: No éramos del "primer anillo", pero pudimos contribuir bastante

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La timonel Paulina Vodanovic repasó en Cooperativa los principales logros y errores de los cuatro años de Gabriel Boric en el poder.

Criticó especialmente el indulto a los "presos del estallido", que consideró "un balde de agua fría y un golpe en la línea de flotación: de ahí en adelante, la ciudadanía no creyó que desde el centro y la izquierda tuviéramos un compromiso con la seguridad".

Partido Socialista: No éramos del
 ATON

La fallida compra de la casa de Salvador Allende y el escándalo de Manuel Monsalve causaron "tremendo daño, ojalá no hubieran ocurrido, pero hay muchas cosas que hacen pensar que, desde el progresismo, tenemos mucho que entregar", dijo Vodanovic.

La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, realizó en Cooperativa un balance del trabajo realizado durante el gobierno de Gabriel Boric, recordando que originalmente la colectividad no formaba parte del "primer anillo" oficialista.

