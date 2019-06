PS: Jefe de bancada pide "un gesto" a Álvaro Elizalde y Maya Fernández

En medio de la crisis interna del Partido Socialista, las listas del actual timonel, Álvaro Elizalde, y de la candidata disidente a la presidencia, Maya Fernández, continúan sus acercamientos a poco tiempo de que se conforme la nueva mesa directiva.

La madrugada del sábado, el Tribunal Supremo de la colectividad oficializó a los 110 militantes para integrar el comité central que el próximo 6 de julio deberá elegir a al nuevo prediente y a la mesa que liderará el partido, en crisis tras sus últimas elecciones internas y la presunta vinculación con el narcotráfico en la comuna de San Ramón.

Desde el sector de Fernández, el diputado Manuel Monsalve, jefe de la bancada PS, sostuvo que "no podríamos pedir que no la encabezara Álvaro Elizalde (la mesa) y a su vez no hacer un gesto de unidad", por ello planteó que "si vamos a pedir una conducción unitaria, evidentemente ambas listas deberían hacer un gesto: si no preside Elizalde, tampoco podría presidir Maya".

Por su parte, el senador Carlos Montes, cercano al todavía timonel del PS, afirmó que "el comité central es soberano en esta materia y tendrá que buscar la solución más representativa, integrada además, porque no es sólo el número uno el presidente, son los vicepresidentes, los secretarios, un conjunto de roles dentro de la directiva".

"Yo espero que sea una directiva integrada, creo que ponerse a evitar a Elizalde es algo que no ayuda en nada a una solución", aseguró.

En este marco, se espera que ambos sectores tengan una nueva reunión en las próximas horas.