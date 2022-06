En El Primer Café de Cooperativa, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) cuestionó la posición del senador socialista Fidel Espinoza y del presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), quienes han criticado públicamente en reiteradas ocasiones al Ejecutivo del Presidente Boric, con el último incluso pidiendo un cambio de gabinete. "Una cosa es que a Fidel Espinoza y Raúl Soto no les gusten los ministros, pero eso no significa que el Gobierno no goce de lealtad y popularidad en sus propias filas, a excepción de algunas cuestiones", aseveró Winter, descartando además una supuesta "sequía legislativa". En cuanto al requerido cambio de gabinete, Winter enfatizó que "es una idea que viene de quienes nunca han apoyado el Gobierno, como lo es Fidel Espinoza", y señaló que el presidente de la Cámara, si bien "no es parte de la oposición, es una persona que no se ha mostrado en verdadero apoyo al Gobierno". A juicio del frenteamplista, ciertas actitudes del diputado, como "pedir por la prensa que saquen a ministros, en vez de hacerlo en una reunión de coordinación", dan cuenta de que es "una persona que no está apoyando como corresponde a un Gobierno".

