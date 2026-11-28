El diputado PDG Fabián Ossandón abordó en Cooperativa la votación que la Sala de la Cámara Baja realizará el lunes para aprobar o rechazar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat; instancia que ve como "el momento de demostrar" que el partido "es distinto a la política tradicional".

"Somos la tienda que llegó a diferenciarse de las disputas políticas de izquierda y derecha. Somos el colectivo del sentido común, de la clase media y de la clase media emergente, que viene a proteger a los más vulnerables y, con mayor razón, somos el que debe marcar un antes y un después cuando se enfrentan a una AC en un tema tan sensible para la inmensa mayoría de chilenos y chilenas, que tiene relación con los abusos y violaciones que sufrieron niños, niñas y adolescentes", reivindicó.

En ese sentido, Ossandón manifestó esperar que su bancada -que este domingo a las 22:00 horas realizará su última reunión para definir su postura frente al libelo- "vote de manera unida, coordinada, escuchando a la gente, respaldando a las víctimas y sus familias".

"Hemos tenido distintas discusiones y han sido, a veces, largas jornadas de análisis y de reflexión para entender tanto lo jurídico como el rol político que cumplimos al momento de representar a la gente que nos eligió (...). La gente hoy dice que el ministro Rabat no debería seguir en su cargo (...), por lo que creo que hay varios antecedentes que deberían ir en la línea de respaldar la AC", dijo el diputado.

Por ello, hablando a título personal, "es el momento de demostrar que somos distintos a la política tradicional y espero que eso se traduzca en la votación favorable contra el ministro Rabat el lunes en este libelo acusatorio", señaló.