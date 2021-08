Heraldo Muñoz: Voy a tomar distancia y dedicarme a abordar la política desde otra perspectiva

El ex candidato presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, dijo que "hay que pensar la política desde distintos ángulos, no solo el electoral", por lo que anunció que se distanciará de la política, ciertamente, para generar cambios desde otras áreas de la colectividad.

El ex timonel del PPD narró, en conversación con La Tercera, la jornada del 19 de mayo y la fallida inscripción de una primaria presidencial en la centroizquierda, lo que catalogó como "uno de los días más bochornosos para la política". Muñoz, quien decidió bajar su candidatura para apoyar a Paula Narváez, actual precandidata del PS, lamentó no haber recibido "un aviso" de la intención de los socialistas de unirse a una primaria con el FA-PC, lo que finalmente no se concretó.

"(Álvaro Elizalde, timonel PS) nunca me dijo nada. Para usar una frase conocida, 'nos enteramos por los medios'. Se hizo insostenible entonces seguir adelante con mi candidatura", señaló, agregando que aún así no se arrepiente de haberse bajado de la carrera presidencial. "A nivel interno, hasta el día de hoy hay gente que me dice que están en desacuerdo con que me hubiese bajado. Todavía hay gente dolida", acotó.

"La decisión la tomé en conciencia, sabiendo que la alternativa era hacerle un daño a la centroizquierda. Habría sido inexplicable tener dos candidatos", indicó Muñoz, quien se mostró tranquilo ante esta situación: "No miro hacia atrás. Uno no puede recomponer el pasado, ¡lo hecho ya está! Hay que, con templanza, hacerse cargo de las decisiones que uno toma y seguir adelante", dijo.

DISTANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA

Respecto al cambio generacional en la política, el ex timonel explicó que "eso es fundamental. Y por eso estoy tan contento con la elección de Natalia Piergentili en la presidencia del PPD. Es la hora de las nuevas generaciones y las mujeres. Ahora, eso no significa que gente de mayor edad no tenga ningún papel".

Muñoz sostuvo que su papel ahora en la política será estar "activo", pero "de manera diferente", contribuyendo "a crear un espacio o un referente de izquierda democrática, verde y moderna, donde pueden estar militantes de partidos e independientes", como también seguir su labor académica y escribir un libro, descartando así la posibilidad de ir a un cargo en el Congreso.

"Por eso que llega el momento que uno tiene que decir "sabe, voy a tomar un poquito de distancia y dedicarme desde una perspectiva distinta de abordar la política". Hay que pensar la política desde distintos ángulos, no solo el electoral", reflexionó y apuntó que "estoy muy satisfecho con lo realizado", como ex canciller y desde el partido, por lo que "voy a continuar haciéndolo, no me estoy retirando, más bien estoy diciendo que voy a dar un giro y realizar otras tareas".

Finalmente, Muñoz explicó que "sacamos al partido de la situación extremadamente deteriorada en que estaba y volvimos a hacer que fuera un interlocutor político importante", pero que en las elecciones de noviembre "la centroizquierda enfrenta el peligro de la irrelevancia si no somos capaces de tener una actitud unitaria, de refrescar nuestras ideas, de responder a las demandas ciudadanas de cambios estructurales de un nuevo modelo de desarrollo con gobernabilidad. Y, por lo tanto, hay que luchar por mantener la vigencia de la centroizquierda, eso es parte de lo que está en juego".