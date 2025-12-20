Quintana: "La falta de reflexión del FA puede hacer un daño irreversible al sector"

El senador Jaime Quintana, presidente del PPD, realizó un análisis de la contundente derrota que sufrió el oficialismo en la pasada elección presidencial y advirtió sobre el riesgo de nuevos fracasos políticos y electorales en el sector.

En entrevista con La Tercera, el timonel del PPD manifestó que a su sector le hace falta realizar un profundo balance tras la victoria del republicano José Antonio Kast, especialmente en el Frente Amplio (FA), desde donde afirmaron que el Gobierno de Gabriel Boric no fue un factor que influyó en el resultado.

"Me cuesta comprender esa afirmación. Un Gobierno de cuatro años es poco entendible que no sea incidente, si el Gobierno es demasiado relevante en la vida de un país. Esa afirmación no nos ayuda. Me remonta a 2010, cuando también hubo explicaciones facilistas para entender la derrota. La Concertación pagó caro no hacer esa profunda reflexión en 2010", reprochó el parlamentario.

"Esa falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y puede hacer un daño irreversible al sector. Uno no se puede inhibir, por mucho afecto que le pueda tener al Gobierno, en mirar que el Gobierno también fue un factor que explica la derrota", enfatizó.

Quintana señaló que "los errores del Gobierno, en general, son un factor evidente (en el resultado). Lo dijo Giorgio Jackson. Efectivamente, hay temas asociados a la gestión pública. Es un factor, desde luego, pero no es el único".

"Esto fue multicausal. Es nuestro deber buscar todas y cada una de las causas. Una de las pocas certezas que uno puede tener hoy, más que un giro ideológico de los votantes, es que en el fondo hay un nuevo padrón que explica los acontecimientos desde el plebiscito del 2022 hasta la fecha", indicó el legislador.

"No me extrañaría que después tengamos un Kaiser de Presidente"

El presidente del PPD sostuvo que, tras la derrota oficialista del pasado domingo, se necesita "hacer una cumbre progresista con todos, para evaluar este proceso e iniciar una autocrítica serena, honesta, pero rigurosa".

En ese sentido, Quintana se refirió al desempeño de la exabanderada oficialista Jeannette Jara durante la campaña de segunda vuelta: "Ganó Kast, que llevaba una década en campaña. Jara tuvo siete meses, un poquito más. Pero tuvo una capacidad de meterse en todos los temas, de tener un despliegue nacional. El legado de Jara es que sembró el germen de una protocoalición que puede explorarse en el futuro", destacó.

El timonel PPD también fue consultado respecto a la postura del secretario general del FA, Andrés Couble, quien no se arrepiente de las acusaciones contra el expresidente Piñera: "El haber extremado las críticas de Sebastián Piñera como si él hubiera sido la ultraderecha es un factor que contribuyó al auge de la verdadera ultraderecha", aseguró.

"Si repetimos el mismo error con Kast, no me extrañaría que después tengamos un Kaiser de presidente", concluyó.