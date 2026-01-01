Raúl Soto: Sería inédito que Kast, quien ganó, acepte imposiciones de un candidato que perdió

La conformación del futuro gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, ha generado discusión en el mundo político luego de que se dieran a conocer las exigencias o "líneas rojas" del diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), para formar parte de la entrante Administración, que asume el 11 de marzo.

Tras críticas como las que formuló en Cooperativa Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, este jueves el diputado Raúl Soto (PPD) manifestó su profundo rechazo ante la posibilidad de que el Mandatario electo ceda frente a las exigencias de Kaiser, que apuntó contra el programa de acompañamiento a la identidad de género (Crece con Orgullo) y el de Educación Sexual Integral (ESI).

"Sería inédito. La primera vez que un presidente ganador acepta la imposición de condiciones por parte de un candidato que perdió, y optaría por gobernar desde una ideología extrema", cuestionó.

El parlamentario oficialista enfatizó que el líder republicano "no tiene que perder de vista que tiene que gobernar para todos los chilenos, y creo que Kaiser al interior del Gobierno va a ser un factor que lo impida y lo aleje de esa posibilidad".

Los cuestionamientos de Soto se suman a los del Frente Amplio (FA), cuya timonel, Constanza Martínez, catalogó las exigencias de Kaiser como "bastante terraplanistas" durante una entrevista con La Tercera.

"El futuro Gobierno tiene que convocar a las mejores personas"

Frente a las críticas sobre las "líneas rojas" de Kaiser, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, indicó que el criterio de selección debe ser técnico: "Tal como lo dijimos en época de campaña, creemos que el futuro Gobierno, encabezado por el Presidente electo José Antonio Kast, tiene que convocar a las mejores personas, y la militancia de cada uno de ellos da exactamente lo mismo", señaló.

"Lo importante es que estén las personas que tengan los atributos, los talentos y la trayectoria necesaria para sacar adelante este gran desafío de un Gobierno de emergencia", agregó el senador electo por la Región de Valparaíso.

La incógnita respecto a Johannes Kaiser, que está siendo sondeado para carteras como Defensa, Seguridad o Justicia, se despejará finalmente el 15 de enero, fecha en que Kast realizará el anuncio oficial de su gabinete ministerial.