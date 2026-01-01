Síguenos:
Magazine | Personajes

Mariana di Girolamo confirmó la espera de su primer hijo con tierna postal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz puso fin a los rumores mostrando su abultado vientre.

Mariana di Girolamo confirmó la espera de su primer hijo con tierna postal
La actriz Mariana di Girolamo anunció que espera a su primer hijo a través de una postal de Año Nuevo. 

Mediante Instagram, la intérprete publicó una imagen donde aparece recostada en una reposera junto a su perro, en la que se puede apreciar su abultado vientre, con la simple descripción: "2026".

Mariana di Girolamo confirmó su embarazo

Asimismo, la protagonista de "Perdona Nuestros Pecados" reposteó una imagen en sus historias, dejando en evidencia su embarazo. 

Con la publicación, di Girolamo confirmó las sospechas de sus seguidores, quienes venían preguntando si estaba embarazada hace unos meses. 

El posteo se llenó de comentarios positivos y felicitaciones, incluyendo a colegas como Paloma Moreno, Daniela Ramírez, Octavia Bernasconi, entre otras figuras. 

Mariana di Girolamo compartió postales mostrando su embarazo 

Las + leídas
