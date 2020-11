Senador Harboe: "En Chile no está garantizada la estabilidad"

Ante la crisis institucional que afecta a Perú por estos días, el senador Felipe Harboe (PPD) admitió que muchos de los problemas del país vecino afectan a Chile hoy en día, por lo que urge a la política chilena a llegar a más consensos para no caer en un escenario similar.

"En Chile no está garantizada la estabilidad, creo que tenemos un problema muy delicado", apuntó en El Diario de Cooperativa, afirmando que "la democracia institucional se ha ido debilitando, los caudillos se han ido imponiendo a las lógicas de los proyectos colectivos, los partidos políticos pasan por su peor momento, y eso es observado por la ciudadanía con mucha molestia".

Por eso, el parlamentario advirtió que la situación actual "requiere que, por ejemplo, el Gobierno, y particularmente el Presidente de la República, comience a leer lo que está pasando en el país", pues según él, "Sebastián Piñera no está leyendo lo pasa en Chile. No entiende la profundidad de la crisis social producto de la pandemia, ni la crisis institucional".

Lo anterior se haría evidente para Harboe ya que "cuando uno observa que hay permanentes cambios de ministros para tratar de tener un buen ejercicio de Gobierno, el problema no son los ministros, el problema es el diseño".

En ese sentido, llamó también a que en su gestión, el Gobierno reconozca que "en el Parlamento es minoría, y cuando uno es minoría no puede llegar como campeón a imponer sus visiones, si no que tiene que sentarse, con habilidad política y con destreza, y decir: '¿Cómo sacamos a este país adelante? Me siento, converso y cedo para que lo haga'".

[En Vivo] Senador Felipe Harboe (PPD): Es importante llamar a la oposición a buscar unidad no bajo acusaciones constitucionales, si no que construyendo una alternativa de gobierno, para lo que se requiere una propuesta seria y responsable https://t.co/T95z68Uvod — Cooperativa (@Cooperativa) November 17, 2020

El senador citó como ejemplo la entorpecida tramitación de la reforma previsional, en la que el Ejecutivo no ha tomado en cuenta la propuesta de mayor solidaridad de la oposición, lo que a juicio de Harboe "podría por lo menos aportar al proceso de mayor estabilidad".

"Lo que está ocurriendo en Perú es un efecto muy delicado, y espero que el Presidente entienda los riesgos que se están corriendo, y que así como lo hicimos el 15 de noviembre -fecha del acuerdo por la nueva Constitución- tengamos un acuerdo en dos o tres grandes puntos en materia de seguridad social y de empleo para que a este país le vaya bien y lo pongamos de pie", planteó.

Asimismo, sugirió que al acuerdo de pensiones, que sería levantado de adoptar su idea, se le sumen medidas inmediatas como "un segundo Ingreso Familiar de Emergencia para las familias, y una inyección a la vena, directa, al mundo de la gastronomía y de la pequeña empresa".

En paralelo, el Senado retoma hoy martes el debate por el segundo retiro del 10 por ciento, que para muchos parlamentarios viene a brindar alivio económico a los chilenos a falta de medidas como las sugeridas por Harboe.