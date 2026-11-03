Timonel PPD: "La crisis se está empezando a hacer generalizada"

El presidente del PPD, Raúl Soto, alertó en El Primer Café que la conjunción del caso Rabat con los problemas de crecimiento y empleo -que hoy tienen incluso movilizados a los camioneros- están dibujando un escenario de "crisis generalizada" en Chile, cuya responsabilidad es de la Administración Kast.

"Al Gobierno le llueve sobre mojado: por un lado está la crisis ética y de confianza por el caso Rabat; y por el otro, la crisis económica y de alto costo de la vida provocada por el ministro (de Hacienda Jorge) Quiroz con la decisión de traspasar el costo de las bencinas (...) a la clase media y a los transportistas de Chile, que hasta ahora venían sosteniendo el costo de su propio bolsillo para respaldar a su Gobierno, pero que hoy día (...) se ven en la obligación de rebelarse y empezar a ejercer presión", analizó Soto en Cooperativa.

"Los gremios tienen que ejercer el rol que les corresponde, y cuando el Gobierno está tomando decisiones tan equivocadas, evidentemente debe tener una respuesta de los que están siendo afectados. Más aún cuando las decisiones económicas van (...) acompañadas de decisiones de política exterior que también van por un camino incorrecto y que están afectando a sectores productivos muy importantes para la exportación chilena, como son la fruta, el vino, la madera, los salmones; afectando también nuestra economía y nuestra capacidad de crecimiento económico", opinó el diputado.

Promesas rotas

En resumen, "acá se están viendo impactadas y afectadas gravemente las principales promesas de campaña del actual Gobierno y del actual Presidente: el crecimiento económico está por el suelo, el desempleo está por las nubes y la inflación también".

En este contexto "hay, sin duda, mucha preocupación en la sociedad, y yo creo que el Gobierno debe dar un golpe de timón, una muestra clara de cambio de rumbo. De lo contrario, la crisis -que ya está empezando a hacerse generalizada- va a profundizarse, y no queremos eso para Chile", señaló el timonel.

Desde la oposición "le estamos diciendo al Gobierno que busque caminos distintos, que no sea tozudo, no sea tan inflexible en la perspectiva ideológica sobre la cual está tomando las decisiones en materia social, económica y de política exterior, porque la verdad que los resultados, a más de siete meses de iniciado el Gobierno, son malos".

"El Gobierno dijo que íbamos a estar mejor y la verdad es que estamos peor, y todos los problemas que teníamos se han acrecentado, se han profundizado y no vemos una salida clara y un norte claro", lamentó el líder PPD.

"Mucha inconsistencia y bipolaridad"

Coincidió en el mismo panel la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien observó "una falta de capacidad de gobernar, de gestionar, dialogar y buscar puntos de encuentro".

"Esta lógica de decir: 'Miren, todo va a estar bien mañana o pasado, o en 10 días más, o de aquí al 2028, o de aquí al no sé cuantito' no resiste tras ocho meses de Gobierno, sobre todo para una persona que se preparó 10 años para llegar a la Presidencia de la República", criticó.

Hasta ahora "hay 58 autoridades que han salido en ocho meses: o sea, una total inexpertiz. Y si esto no es amateurismo, yo no sé qué es lo que es", señaló la expresidenta de la CUT.

Desde el Ejecutivo, "además, presionan al empresariado y luego salen al mundo a decir: 'Señores, vengan por favor a invertir, este es el mejor de los mundos'... O sea, en el mundo esta disonancia los terceros la miran, la ven. Y eso no le está haciendo bien al país", insistió Figueroa, para quien el Gobierno, en general, "está demostrando mucha inconsistencia y mucha bipolaridad en la forma en que está actuando, y eso afecta a la imagen país".