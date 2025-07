A Monckeberg y Pavez les han preguntado si es cierto que Matthei está enferma

En medio de las denuncias por parte de Evelyn Matthei de una campaña en su contra, representantes de Chile Vamos aseguraron en Cooperativa que han recibido consultas sobre el estado de salud de la abanderada de la alianza.

En El Primer Café, el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) dijo que "me parece que hemos dejado pasar algo que es verdad (...) que ha habido fake news que están penetrando en el ánimo de algunos votantes. A mí me ha llegado, de personas que no están en la política, 'oye, ¿es verdad que la candidata tal o cual cosa?' y son videos editados".

"Hay una estrategia. Yo no creo y no quiero creer que esto sea orquestado desde el Partido Republicano, pero yo que estoy en redes sociales mirando harto, uno puede ver que muchos videos que se comparten falsos en sus descripciones dicen 'Kast presidente', dicen 'Republicanos'", agregó.

Por su parte, el exministro Cristián Monckeberg (RN) planteó que "yo creo que sí es orquestado esto del ataque en redes sociales, no digo que por José Antonio (Kast), pero sí es orquestado. Cuando hay más de 70 cuentas que se organizan en torno a un mensaje común, cuando hay una persona que edita un video, que agarra una frase respecto de un comentario hecho hace bastante tiempo atrás (...) aquí hay una organización, está claro".

"El objetivo es el que todos sabemos y que nos hemos ido encontrando con las conclusiones de personas comunes y corrientes que a uno lo encuentren en la calle o por WhatsApp, o por teléfono, que te dicen, ¿es cierto que la candidata está enferma?", recalcó.

Para Monckeberg, "hay una orquestación detrás, hay una organización y yo me imagino que son los partidarios de la candidatura del Partido Republicano".