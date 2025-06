ABC de la primaria oficialista: Quiénes podrán votar, multas y vocales obligatorios

Pamela Figueroa, presidenta del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), despejó dudas y entregó detalles acerca de la primaria oficialista que se realizará el domingo 29 de junio, desde quiénes estarán habilitados para votar y las multas asociadas a los vocales de mesa que se ausenten del proceso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la politóloga explicó que el padrón electoral para este proceso "es de 15.499.000 personas, de las cuales 149.000 son personas que votan en el exterior, y 15.349.000 lo harán en Chile".

Respecto a los electores habilitados para sufragar, Figueroa detalló: "Pueden votar todas las personas que no están afiliadas a un partido político, los que llamamos independientes, y también los militantes de los partidos políticos que están afiliados al pacto Unidad por Chile".

"No pueden votar los afiliados a aquellos partidos que no son parte del pacto Unidad por Chile, esa sería la (única) restricción en el caso de este padrón electoral. Por tanto, las personas que no pertenecen a los partidos políticos del pacto Unidad por Chile tampoco van a ser vocales de mesa, porque no están en el padrón electoral", complementó la académica.

Multas asociadas al proceso

La presidenta del Servel también destacó el rol de los vocales de mesa en este proceso electoral y las multas asociadas en caso de ausentarse: "Para que esta elección se pueda realizar es muy importante el compromiso y el rol de los vocales de mesa. Aunque la elección es de voto voluntario, los que han sido designados vocales de mesa por las Juntas Electorales tienen que asistir obligatoriamente".

"En caso de no asistir tienen una multa que va entre 2 UTM a 8 UTM, o sea, puede llegar a ser un poco más de 500.000 pesos. También es importante que los vocales de mesa participen, porque eso permite que las personas que quieren votar puedan ejercer su derecho a voto", enfatizó.

Figueroa también destacó la importancia de las primarias y las consecuencias para los candidatos que no resulten ganadores: "La persona que resulte electa este domingo 29 de junio va directamente a la papeleta del 16 de noviembre y los que resulten perdedores no pueden ser candidatos presidenciales para esa elección. Entonces, es bien importante que también las personas puedan valorar lo que implica la participación en esta elección primaria".

En https://t.co/hA23u5ezAY podrás conocer si fuiste designado como vocal de mesa por las Juntas Electorales, además podrás verificar tu mesa y local de votación.



Conoce más sobre las Primarias Presidenciales ingresando a https://t.co/QIEaEdfpi6 pic.twitter.com/jkcI3sGrL6 — Servicio Electoral (@ServelChile) June 23, 2025

Entrega de los resultados

La presidenta del Servel afirmó que el proceso de entrega de los resultados será mucho más acotado para esta ocasión: "Se ha proyectado que, como es un solo pacto (en disputa), podrían participar alrededor de 2 millones de personas, pero la elección está dispuesta para que todos los electores que están registrados en el padrón puedan participar".

"Como el Servel siempre lo hace, nosotros tendremos resultados probablemente entre una y dos horas después del proceso electoral: probablemente esto va a ser mucho más rápido", aseguró Figueroa, quien precisó que el conteo de votos podría finalizar alrededor de las 20:00 horas del domingo.