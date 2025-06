Amarillos se fracturó tras respaldo a la candidatura de Matthei

Amarillos por Chile enfrenta un quiebre interno tras su decisión de respaldar la candidatura presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Esta resolución, tomada durante el encuentro nacional del partido ayer, provocó la inmediata renuncia de varios de sus fundadores, incluyendo al exdiputado Gutenberg Martínez y la excanciller Soledad Alvear.

"Con Soledad y otros amigos somos fundadores o cofundadores del partido Amarillos. Lo hicimos con la convicción de la necesidad de generar un partido de centro y, en esa perspectiva, esta decisión (el apoyo de la colectividad a Matthei) nos aparta de ese camino", explicó Martínez a Cooperativa.

"La incorporación de Amarillos a una coalición de la derecha no va con ser un partido de centro y, por esa razón, antes que se tomara la decisión, decidimos renunciar a Amarillos", enfatizó el dirigente.

Y añadió: "No entramos en un conflicto, no es nuestro estilo, sino que somos consecuentes con lo que es nuestra formación humanista cristiana y consecuentes con esa vocación de la necesidad de un centro político democrático".

También renunció a Amarillos el exministro Jorge Burgos, aunque él lo hizo a fines de mayo. "El apoyo a Evelyn Matthei, más allá de su legitimidad, no me convoca. No comparto el derrotero que tomó el partido, tampoco la adhesión a la candidatura de Matthei", manifestó a Cooperativa.