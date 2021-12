Boric cerrará su campaña con actividad en el Parque Almagro de Santiago

El candidato presidencial Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) realiza este jueves sus últimas actividades previo al cierre de campaña que tendrá esta tarde en el Parque Almagro, en la comuna de Santiago.

El diputado se reunió en la mañana con su jefa de campaña, Izkia Siches, tras su gira por el país, para posteriormente participar en una caravana por las comunas de la zona sur de la Región Metropolitana.

Para las 18:00 horas se encuentra fijado el cierre de campaña, en el que participarán artistas como Portavoz, Illapu, Gepe, Claudio Narea, Juanito Ayala, Ana Tijoux, Chancho En Piedra, MC Millaray y Los Vásquez.

Ya!

Ahora sí, artistas confirmadxs para el GRAN CIERRE DE CAMPAÑA DE BORIC HOY!!!!

Se sumó #PortaVoz !



Les esperamos!



Estaremos en streaming por todas nuestras redes desde las 17 horas con grandes invitadxs.



Nos vemos! @gabrielboric

☝🏼♥🌳🇨🇱 pic.twitter.com/6rJUHniZBG — Mariana Loyola Ruz. (@MarianaLaActriz) December 16, 2021

La diputada Karol Cariola (PC) destacó que "el día 10 ya llevábamos 987.743 puertas abiertas, solo aquellas que han sido reportadas, sabemos que hay gente que todavía no ha reportado sus puertas y queremos seguir sumando porque el objetivo es llegar a un millón".

"Satisfecha del trabajo realizado y de haber recorrido el territorio de Arica a Punta Arenas convenciendo nuevas voluntades para sumarse a la campaña, a la candidatura de Gabriel Boric", agregó.

Por su parte, el coordinador político de la campaña, el diputado Giorgio Jackson (RD), se refirió al rol del candidato José Antonio Kast en la solicitud de indultos, aseverando que "no me extrañaría en absoluto que alguien que no solo defendió la dictadura, que votó por el Sí, que luego defendió a Krassnoff, defendió al Mamo Contreras, defendió a Cristián Labbé y ha defendido a criminales de lesa humanidad que han habido en nuestro país y que les ha ofrecido indulto, eso me parece que refleja un tipo de sensibilidad que difícilmente va a poder unir a nuestro país y lo que Chile necesita es sanar heridas".

"A mí me habría gustado más ver a José Antonio Kast yendo a Punta Peuco a preguntarle dónde están los cuerpos de tantas personas que han sido desaparecidas", recalcó.