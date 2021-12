Boric: "Vamos a impulsar una política ferroviaria, aunque a algunos les moleste"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, reiteró este martes que, en caso de llegar a La Moneda, buscará impulsar una política ferroviaria "aunque a algunos les moleste", haciendo alusión a las críticas que recibió ayer por parte de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC).

"Quiero decirles (a los camioneros) una cosa: no le tengan miedo a los cambios, porque los cambios que vienen son para bien. Necesitamos trenes para Chile, para el norte y para el sur", puntualizó el abanderado.

En esta línea, dio cuenta que esta posible medida "no se trata de competencia desleal, se trata de llegar a todo el territorio, y en ese sentido nosotros vamos a impulsar una política ferroviaria -como todos los países desarrollados- aunque a algunos les moleste".

La propuesta de Boric no fue vista de forma positiva por parte del presidente de la CNTC, Sergio Pérez, quien acusó que con la media "se nos quiere reemplazar a los camioneros de Chile por ferrocarriles del Estado", frente a lo cual aseguró que el sector no quiere "privilegios" sino que una "cancha pareja".

"CHILE NO QUIERE UN PIÑERA RECARGADO EN SU VERSIÓN PINOCHETISTA"

Por otra parte, el diputado frenteamplista abordó los emplazamientos que le han llegado por parte del Ministerio del Interior que le piden "claridad" respecto al proyecto del indulto, lamentando "las intervenciones" durante la campaña y asegurando que "está claro que Kast es el candidato del Gobierno".

Ante esto, el abanderado señaló que "creo que Chile no quiere un Piñera recargado en su versión pinochetista, así que le tocará al pueblo de Chile juzgar. Las intervenciones son bastante evidentes, pero yo no quiero hacer comidillo a partir de eso".

Finalmente, tras un encuentro con líderes evangélicos y protestantes esta mañana, el candidato le respondió a una persona que le cuestionó sus alianzas políticas, particularmente el Partido Comunista.

"No me someto a presiones, soy una persona con independencia de criterio, que no les quepa duda. Este proyecto es colectivo, pero las decisiones las toma el presidente", afirmó Boric.