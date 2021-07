Boric y eventual candidatura de Yasna Provoste: Si decide ir, espero que ambos pasemos a segunda vuelta

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric (Convergencia Social), dijo no tenerle miedo a la figura de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), y planteó que si ella decide lanzarse a la carrera hacia La Moneda, el primer objetivo debiera ser que en noviembre ambos logren pasar al eventual balotaje y superar a la derecha.

El diputado participó este miércoles de una serie de breves entrevistas con el animador de televisión Francisco Saavedra, que conversó -mediante una transmisión en vivo por Instagram- durante cerca de 20 minutos con cada uno de los seis candidatos que se medirán en las primarias de este domingo.

En su turno, Boric fue inquirido por el comunicado respecto a su postura si la senadora falangista define asumir como abanderada de la DC. "¿Le tiene miedo a Yasna Provoste?", le preguntó Saavedra.

"No, no, no, no le tengo miedo para nada, y si decide lanzarse Yasna Provoste espero que pasemos los dos a segunda vuelta, que ojalá logremos superar a la derecha", respondió el aspirante presidencial.

"Creo que hoy hay una mayoría social y política en nuestro país que quiere transformaciones profundas, estructurales, que quiere terminar con las AFP, con la salud y justicia para ricos y para pobres, hay una mayoría que quiere descentralizar, recuperar nuestros recursos naturales", reforzó.

Asimismo, valoró el rol que ha realizado Provoste en el Congreso, la calificó como una persona "jugada" y consideró que pueden encontrar coincidencias entre ambas visiones.

"Hay algunos que dicen que buscar coincidencias con quienes no piensan exactamente igual es ser 'amarillo'. Esos son insultos que a esta altura me dan lo mismo, yo quiero el buen común", remarcó Boric.

JADUE ACUSÓ "PÉRDIDA DEL FAIR PLAY"

En tanto, su compañero del pacto Apruebo Dignidad, el candidato Daniel Jadue (PC), volvió a insistir en sus críticas al Frente Amplio y a Boric en el marco del conflicto levantado esta semana por el alcalde contra su contendor en torno a la Ley Antibarricadas.

Sobre sus dichos contra Boric, Jadue dijo: "Yo lo hice un poco molesto por caricaturas que mi compañero de fórmula empezó a difundir, de que queríamos matar a las pymes, de que él es el dialogante, que puede ampliar la coalición y yo no", argumentó.

En ese sentido, acusó que "llegó un minuto en que sentimos que se rompió el fair play y tuvimos que salir a decirles (al FA) que el fair play es para todos".

De todos modos, "no tengo dudas de que la coalición va a seguir, porque tenemos un proyecto común", enfatizó.

SICHEL SOBRE LA CASTRACIÓN QUÍMICA

Saavedra también habló con los cuatro candidatos de Chile Vamos. En el turno de Sebastián Sichel, le inquirió sobre su postura respecto a condenas contra abusadores de niños y si era partidario, por ejemplo, de la pena de muerte o castración química en esos casos.

El ex ministro se mostró a favor de la castración química. "Soy súper cuidadoso con el derecho a la vida, pero tenemos que elevar las sanciones a la vulneración de la infancia en Chile", apuntó Sichel.