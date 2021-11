Boric y Jackson pidieron permiso sin goce de sueldo a la Cámara hasta el balotaje

El diputado y candidato presidencial de la oposición, Gabriel Boric (Convergencia Social), solicitó permiso sin goce de sueldo en la Cámara Baja a propósito de las actividades de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre.

Lo mismo hizo justamente el vocero de comando del abanderado de izquierdas, el diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática).

Ambos enviaron una nota comunicándole a la mesa de la Corporación su ausencia por lo que queda de campaña y solicitando que no se les pague su dieta parlamentaria ante ello.

"Hasta el día de ayer, tuve 100% de asistencia a Cámara en casi ocho años. Pero ante el riesgo de que personas como tú y Kast lleguen a ser Gobierno, decidí ayer suspender tres semanas mi participación en la Cámara, sin goce de sueldo, y trabajar 100% en ganar la segunda vuelta", comunicó Jackson en Twitter, colgándose de una crítica del diputado oficialista Diego Schalper (Renovación Nacional) en la red social.

El legislador derechista había aludido a las actividades que están realizando ambos legisladores a propósito de la campaña a la segunda vuelta y que los dejó ausentes de la votación de hoy en Sala en la Cámara del proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación.

Tanto Boric como Jackson -además de otros dos parlamentarios del Frente Amplio- se parearon con sus pares oficialistas y finalmente, tras un acalorado debate y una igualada votación, la iniciativa quedó archivada al no alcanzar los respaldos suficientes para avanzar al Senado, alejando así uno de los principales anhelos del colectivo feminista en el país.

Durante la tarde, y a la salida de un encuentro con dirigentes del gran empresariado, Boric fue consultado sobre si participará en la discusión en Sala del proyecto de cuarto retiro anticipado de los ahorros previsionales: "Estamos viendo los casos de votaciones con quórum calificado donde pareo no corre. No pretendo hacerle el quite a temas polémicos; lo que hacemos es ser responsables con el mandato que tenemos", afirmó.

Según el sitio web de la Cámara de Diputados, desde el 11 de marzo de 2018 a la fecha, Gabriel Boric ha tenido una asistencia del 98,16 por ciento, faltando en dos oportunidades a las sesiones sin justificar.