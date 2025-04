Candidatos presidenciales oficialistas se reúnen con la expresidenta Bachelet

Los seis candidatos oficialistas a la Presidencia se reúnen este lunes con la expresidenta Michelle Bachelet con el fin de buscar unidad en el sector.

Los representantes del progresismo llegaron durante esta mañana a las dependencias de la Fundación Horizonte Ciudadano para reunirse con la exmandataria.

En su llegada al encuentro, la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, comentó que "espero poder tener un diálogo con ella que se dé en el marco de la fraternidad, como siempre ha sido, y también con mis compañeros de coalición con los que vamos a competir en estas primarias presidenciales".

Gonzalo Winter, representante del Frente Amplio, aseveró que "cuando los presidentes son exitosos, es porque hay un proyecto, y aquí hay un proyecto que no incluye a un partido, sino que incluye a muchos partidos que pensamos distinto, pero que tenemos ciertos mínimos comunes que son en función del bienestar de Chile".

"Eso es lo que no está al frente, donde no se pueden ni hablar", añadió.

Mientras tanto, la candidata del PPD, Carolina Tohá, descartó que exista un quiebre en las relaciones con el Partido Socialista luego que esta colectividad nombrara a Paulina Vodanovic como su representante en las primarias.

"No hay un quiebre, hay una primaria, que se trata de una competencia que los ciudadanos dirimen. Yo no voy a hacer de esta primaria una discusión de candidatos, lo que vamos a hacer es un planteamiento a la ciudadanía de qué proponemos, de cómo vemos los próximos cuatro años de Chile, de qué tipo de gobierno vamos a ser, entonces no nos vamos a entrampar en discusiones que no aportan a lo que los chilenos esperan", recalcó la exministra.