Chile Vamos: Si Tohá gana la primaria, Marcel debe renunciar

El exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) y el exministro Cristián Monckeberg (Renovación Nacional) dijeron este viernes, en El Primer Café, que el titular de Hacienda, Mario Marcel, debería dejar su cargo en el caso de que la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), gane la primaria del oficialismo, luego de que se confirmara la relación sentimental entre ambos.

"Yo creo que, si Carolina Tohá gana la primaria, tiene que renunciar Mario Marcel", señaló Pavez, que argumentó que no es apropiado que el jefe de las finanzas públicas hable sobre cifras económicas durante un año electoral, ya que esto puede interpretarse como un apoyo a la otrora ministra del Interior.

"En un año electoral, el ministro de Hacienda, cuando habla en nombre del Gobierno de las cifras económicas, lo natural es que eso se identifique como un apoyo al candidato del Gobierno y eso, evidentemente, si más encima son pareja, creo que se ve mal", apuntó el abogado.

Pavez sostuvo que la renuncia de Marcel es "un tema de prudencia", aunque "no está obligado" por la ley.

"Es imposible que el ministro de Hacienda tenga prescindencia en el debate político. Es imposible", remarcó el gremialista.

Desde RN, Monckeberg se mostró de acuerdo con esta evaluación: "Yo creo que (Marcel) tiene que tener un alejamiento importante del día a día (si Tohá gana la primaria), ya sea renunciando, como dice Max, o fondeándose un buen rato", planteó.

"Yo, si fuera él, atrás sin golpe e intentaría ir a apoyar a mi mujer en la candidatura presidencial y dejaría el Gobierno, de todas maneras, y evitaría los conflictos que van a ser permanentes", agregó el integrante del Comité Político del partido.

Eyzaguirre: "Marcel no debiera renunciar"

"Si me preguntan mi consejo, que nadie me lo ha pedido pero lo doy, yo creo que, si gana la primaria Carolina Tohá -que espero que ocurra-, el ministro Marcel no debiera renunciar", contrastó el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, militante del PPD, el partido de la abanderada del Socialismo Democrático.

A juicio del economista, la permanencia del secretario de Estado sería "una muestra más de la transparencia" y "cautela" en su cargo, evitando "cualquier pronunciamiento respecto de las coyunturas políticas presidenciales".

Eyzaguirre abordó la cuestión de los conflictos de interés, enfatizando que el jefe de Hacienda debe manejar información privilegiada con total discreción y que su integridad no debería ser cuestionada sin fundamento.

"En Chile somos súper institucionales. Entonces, los grados de discrecionalidad del Ejecutivo son muy bajos. Ahora, hay circunstancias en que el ministro de Hacienda tiene información privilegiada respecto de cuestiones que pueden afectar la bolsa, la renta fija y el dólar, y él no puede compartir eso con nadie: ni con su almohada, menos aún con su pareja", expuso.

Asimismo, el exministro también criticó que desde la derecha se cuestione que Marcel participe en la elaboración del Presupuesto del 2026: "Las propuestas presupuestarias son discutidas transparentemente con la nación y con el Parlamento; por tanto, el grado de discrecionalidad del ministro de Hacienda casi no existe. ¿Tú crees que haya algo que favorezca a Carolina Tohá? Yo francamente no me imagino cómo. Además, sería demasiado evidente y le saldría el tiro por la culata. Además, el ministro Marcel no lo va a hacer porque es una persona de Estado", defendió Eyzaguirre.

Walker: "No hay ningún conflicto de interés"

Por su parte, el excanciller Ignacio Walker (independiente, exmilitante de la Democracia Cristiana), que ayer entregó su apoyo público a la candidatura de Tohá, aseguró que cualquier posible conflicto de interés entre ella y Marcel "se resuelve con absoluta prescindencia electoral".

Y añadió: "De triunfar Carolina Tohá en la primaria, como yo espero que ocurra, Mario Marcel seguramente optaría por seguir siendo ministro de Hacienda, porque su concepción de Estado, de compromiso con Chile, incluso, en una relación de pareja -de la que me alegro muchísimo- con Carolina Tohá, tiende a permanecer y no verse afectado, porque son planos distintos".

"La política no escrita de Chile, de décadas, es que una cosa es lo público y otra cosa es la privada. Una cosa es el Estado y la política, otra cosa son las relaciones personales. Entonces, yo creo que no hay ningún conflicto de interés y que esto se resuelve por el lado de la prescindencia electoral", concluyó Walker.