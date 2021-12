Cruz-Coke critica a Briones por no cumplir definición electoral de Evópoli en apoyo a Kast

El diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke criticó este domingo la postura del ex precandidato presidencial de su partido, Ignacio Briones, quien afirmó que si bien no votó por el Presidente electo, Gabriel Boric, tampoco dio su respaldo a la carta de la derecha, José Antonio Kast.

En entrevista con El Mercurio, el ex ministro de Hacienda manifestó que el líder del Partido Republicano significaba una "involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiera pararse una centroderecha moderna, que tenga ambición de ser gobierno no solo una vez, no solo de manera coyuntural, sino que pensando en el futuro", y lo catalogó como "un retroceso muy importante en aquello que se había ganado".

Cruz-Coke, quien en marzo asumirá como senador de la República, lamentó "discrepar de Ignacio Briones desconociendo el acuerdo que Consejo General de Evópoli aprobó por 80 por ciento y que totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir. Apoyo a José Antonio Kast rechazo a formar parte de un eventual gobierno fue discutido largamente y votado a favor".

El parlamentario agregó que el "derecho a anular voto es privativo y personal, sin embargo, establecer decisión partidaria como factor de pérdida de rumbo ideológico cuando se ha argumentado a favor de aquella que la provoca pareciera forma simplista de desentenderse a posteriori de la posición sostenida".

En su cuenta de Twitter, el otrora actor de telenovelas criticó que Briones, "establecer distinciones maniqueas entre evolucionistas e involucionistas no coopera en futuro de proyecto liberal. Siempre es factible analizar pertinencia de decisiones en la medida que no se infravalore la acción de otros o se desconozca compromisos asumidos con responsabilidad".

En noviembre, tras la primera vuelta, Evópoli definió apoyar a José Antonio Kast en el balotaje a la vez que anunció que no participaría en un eventual gobierno del ex diputado. Esta decisión, según contó el propio partido, le costó que varios militantes se desafiliaran.

En plena campaña, Kast agradeció el apoyo de Briones, sin embargo, éste le respondió que "generalmente resulta agradable que a uno le agradezcan, aunque no sepa por qué".