El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, aprovechó el Debate Anatel de anoche para agradecer a las figuras oficialistas que lo han apoyado, entre ellas, al ex presidenciable de Evópoli Ignacio Briones, a pesar de que éste no lo ha respaldado, al menos públicamente.

Tras nombrar a los ex precandidatos de RN y de la UDI, Mario Desbordes y Joaquín Lavín, hizo lo mismo con el ex ministro de Hacienda, que a la fecha no se ha sumado a la ratificación de Evópoli, partido que de igual forma se negó a formar parte de un eventual gobierno del republicano.

Por ello, Briones respondió en la víspera con una simple alusión a Kast en Twitter: "Generalmente resulta agradable que a uno le agradezcan, aunque no sepa por qué".

Ante el escenario presidencial, el ex precandidato ha dicho que "los extremos son malos para Chile", tanto por la opción del derechista, como de su contendor, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).