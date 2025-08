Diputados oficialistas torpedean la paz entre Matthei y Kast

Un grupo de diputados del oficialismo presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la supuesta "existencia de redes organizadas de desinformación, uso de bots y campañas de fake news" en el marco de las elecciones presidenciales, vinculadas, según acusan, al entorno del Partido Republicano.

La acción fue ingresada por Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo, del Partido Socialista; Karol Cariola (Partido Comunista); Diego Ibáñez (Frente Amplio); Jaime Araya (Independiente-PPD); y Rubén Oyarzo (Partido Radical).

Esto, una semana después de que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, decidiera suspender la presentación de una denuncia -y eventual querella- por la campaña de desinformación en su contra, de la cual responsabiliza principalmente a seguidores de su rival republicano, José Antonio Kast.

"Vamos a hacer lo que lamentablemente Evelyn Matthei no se atrevió. Efectivamente, es asqueroso", explicó Cariola.

"Este es un tema de interés público, porque digamos las cosas como son. Esa forma de hacer política hoy día, utilizando la inteligencia artificial, es una infamia. Y nuestra responsabilidad es llevarlo a la justicia", agregó el diputado Araya.

Por su parte, Cicardini afirmó que esperan que "se pueda investigar quiénes financian esta verdadera guerra sucia, quién coordina, quién se beneficia de este ejército de bots; eventuales delitos informáticos, asociación ilícita y cualquier otro delito que se pueda configurar".

Iniciativa recibe apoyos y fuertes críticas en la oposición

Desde la oposición, la iniciativa fue duramente criticada por el diputado republicano, Cristián Araya Lerdo de Tejada, quien acusó a sus colegas del oficialismo de "manga de payasos populistas e irresponsables".

"En tiempos que el crimen organizado y el narcotráfico y el terrorismo avanza, quieren destinar trabajo del Ministerio Público en darse este lujito. ¿Para qué? Vemos que en realidad su compromiso con la democracia, con el fair play, es solamente declarativo, porque en la práctica hacen perder el tiempo en este tipo de cosas", aseveró.

No obstante, la diputada Camila Flores (RN) aprobó que "la justicia tiene que investigar estos ciberataques para quienes detrás de una pantalla se sienten valientes y pueden decir y agredir o mentir o lesionar como quieran. Creo que este es el canal que corresponde, que es la justicia".

En una línea similar, su par Henry Leal (UDI) declaró que "no se puede aceptar campañas difamatorias, discriminatorias, ofensivas en redes sociales. Lo hemos denunciado. Como testigo puede cualquier persona estar convocada a declarar, ahí no hay ningún cuestionamiento".

No obstante, reparó en que "me parece que sí no le hace bien a la política judicializar todo".

Acción oficialista reaviva polémica por bots

Tres senadores de Chile Vamos -los RN Francisco Chahuán, Rafael Prohens y la independiente Carmen Gloria Aravena- pretendían ingresar la denuncia este miércoles por la supuesta campaña de bots contra Matthei, pero todo quedó en pausa frente a las dudas y críticas que desató la ofensiva judicial en la coalición, entre analistas e incluso en el propio comando de la abanderada.

De este modo, los parlamentarios echaron pie atrás tras considerar el impacto que esta querella podría tener en la negociación entre Chile Vamos y el Partido Republicano para alcanzar pactos por omisión de cara a la elección senatorial.

Mediante un video publicado el 30 de julio, donde está acompañada por el senador Chahuán, Matthei relevó: "En los últimos días, he fijado una posición crítica respecto del mal uso de las redes sociales en el contexto de una campaña presidencial. Quiero reiterar mi condena a este tipo de prácticas. No todo vale en política".

"Con el senador Chahuán hemos acordado suspender la interposición de esta denuncia, con lo cual espero que se ponga el foco en la cuestión de fondo, que es impedir que esta práctica que afecta la convivencia democrática se siga propagando. Hago un emplazamiento a todos los candidatos presidenciales a no utilizar las redes sociales para denostar a los adversarios, deteriorando nuestra democracia", añadió.

No obstante, la abanderada aclaró: "Hemos suspendido esta acción condicionada a que se ponga término a este tipo de conductas", antes de asegurar que "vamos a ganar en la cancha: que no decidan los bots, que decidan los chilenos".