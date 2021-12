José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) aprovechó el Debate Anatel para renegar sus dichos en los que criticaba a personas de la diversidad sexual, por ejemplo, desdiciéndose de una columna en que llamó "hombre" a la actriz Daniela Vega. "Percibe que es mujer, y por lo tanto, respetamos su derecho, y hoy hay una ley que debe cumplirse (...) No lo volvería describir en esos términos". Ante esto, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) remarcó que "más allá de la ley, es un tema de convicciones", recordando que Kast alguna vez dijo que "me costaría que viniera a almorzar a mi casa un amigo gay con su pareja". El republicano respondió que "mi hija se casó, y al matrimonio fueron todas sus amigas que son parejas", y afirmó que desde su opción "no queremos la cancelación ideológica". A su vez, Boric aseveró que "las diversidades y las disidencias saben que en nuestro gobierno van a ser acogidas y protegidas, y que un eventual gobierno de Kast, por la intolerancia que ha demostrado durante toda su trayectoria, es un peligro".

