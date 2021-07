Discusión sobre continuidad de Provoste en testera del Senado genera declaraciones cruzadas con Maldonado

El tema lo pusieron sobre la mesa desde la derecha e incluso opinó el Gobierno: si es que es compatible que Yasna Provoste (DC) siga liderando la testera del Senado luego de que el último viernes lanzó su precandidatura presidencial.

Chile Vamos pidió ese mismo día, mediante una carta firmada por los timoneles de los cuatro partidos de la coalición oficialista, que renuncie a la presidencia de la Cámara Alta del Congreso chileno "para resguardar el rol institucional que debe tener este cargo"; desde La Moneda el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, planteó hace unos días que Provoste "tiene que optar".

"Esa es una decisión que debe tomar la persona que ejerce ese cargo", dijo a su turno el Presidente Sebastián Piñera este martes tras ser consultado al respecto.

A este asunto se refirieron desde el mismo sector de Provoste. Los senadores de la Unidad Constituyente se cuadraron con la abanderada DC y apuntaron que aún no existe "impedimento u obstáculo" para que siga liderando el Senado, debido a que no ha entrado oficialmente a la carrera presidencial y, en el corto plazo, sólo participará de la "primaria convencional" del bloque.

No obstante, uno que competirá con ella en la consulta ciudadana presencial del próximo 21 de agosto sí cuestionó que se mantenga en la testera de la Cámara Alta. Carlos Maldonado, candidato y timonel del Partido Radical, sostuvo este martes en Cooperativa que "una función institucional, republicana, como es la presidencia del Senado, no la veo compatible con estar en plena contienda electoral de la primaria de un sector político determinado".

"Yo separaría los dos roles (...) si quiere seguir en este cargo, a mí me parece que la ciudadanía juzgará", enfatizó el también otrora ministro de Justicia.

En medio de esto, Provoste, junto con agradecer el respaldo de los comités de senadores a su permanencia en el cargo de la mesa directiva, confirmó que "mientras sea precandidata, por cierto que me voy a mantener (liderando el Senado)".

Asimismo, respondió a las declaraciones de Maldonado. "No tengo ninguna dificultad en que él sea presidente del Partido Radical y candidato, y concurra en esa doble condición en distintos espacios", comparó.

"No tengo ninguna dificultad y creo que él cumple a cabalidad tanto su rol de presidente del partido como de precandidato presidencial", remarcó la carta falangista.

A esto replicó más tarde Maldonado. "Cuando uno es presidente de un partido está representando a una colectividad, misma condición en la que estoy compitiendo como candidato a la Presidencia de la República", lo que es "distinto del Senado, que es una corporación transversal que representa a todo Chile", puntualizó.

"En segundo lugar, si alguien piensa que ser presidente de partido hoy en día es una ventaja en una elección, se debe haber equivocado de país", agregó.

"Y en tercer lugar, me alegro de haber sido presidente de partido en este período porque he podido luchar por algo que otros eludieron durante mucho tiempo, ir a una primaria", recalcó, insistiendo en sus cuestionamiento al sector por no haber participado en la primaria legal del 18 de julio.

En paralelo, esta tarde se instaló el Tricel que estará encargado de recibir las inscripciones este jueves para las primarias convencionales en que se medirán al menos tres nombres confirmados: Provoste, Maldonado y Paula Narváez, candidata del Partido Socalista y respaldada por el PPD, el Partido Liberal y la plataforma Nuevo Trato.