Economía, crecimiento y ley lafkenche: Los ejes que abordaron Jara, Kast y Matthei en su primer debate

Los tres principales candidatos presidenciales, Jeannette Jara, del oficialismo; José Antonio Kast, del Partido Republicano y el Social Cristiano; y Evelyn Matthei, de Chile Vamos, participaron este martes del evento Salmon Summit 2025 -organizado por Salmon Chile- en la Región de Los Lagos.

En esta instancia de debate, que se desarrolló en el Teatro del Lago de Frutillar, los abanderados trataron varios temas considerados claves en sus campañas, entre ellos el crecimiento económico, sostenibilidad y regulación.

"Chile necesita crecer", afirmó Jara

La primera en intervenir fue Jara, quien enfatizó la necesidad de un enfoque pragmático y concreto en la política nacional. "Es necesario hacer propuestas concretas y no quedarse en eslóganes de TikTok", afirmó la carta del oficialismo, criticando la superficialidad en el debate político.

La candidata oficialista ahondó en esta idea, señalando que, a diferencia de quienes "les gusta ponerles nombre a las iniciativas que hacen, con un eslogan, lema o planes", su interés reside en "concentrarme en las propuestas".

En esta línea, la militante comunista subrayó que "la política no se hace solo a través de TikTok" y que "Chile necesita crecer".

Según su visión, este proceso debe ser inclusivo: "necesita que ese crecimiento, junto con llegar a los sectores empresariales, le llegue a las Pymes y a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Así se genera cohesión social".

Su propuesta busca asegurar que el desarrollo económico beneficie transversalmente a la sociedad chilena.

Consciente de las preocupaciones del sector, Jara enfatizó que tiene "sumamente claro el rol que juega el sector privado en esto", por lo que les hizo un llamado a "no preocuparse" y asegurando que en su gobierno "no les van a expropiar nada".

Kast afirmó que "Chile necesita volver a ser competitivo"

Por su parte, Kast aprovechó su intervención para plantear una visión económica basada en la desregulación y la competitividad en la industria del salmón.

"Le proponemos al país una desregulación sustantiva sin complejos", declaró Kast, destacando que esta medida es crucial para el futuro económico de Chile.

El republicano no solo habló de desregulación, sino que la concretó en dos pilares fundamentales: "una rebaja efectiva de impuestos para incentivar la producción y una rebaja del gasto político", enfatizando que estas "no son eslóganes, no son planes y no son plancitos: son hechos concretos".

Kast argumentó que estos "cambios ya eran urgentes" y "hoy son absolutamente necesarios con el tema de los aranceles de Estados Unidos", asegurando también que su objetivo principal es que "Chile necesita volver a ser competitivo".

El candidato concluyó criticando lo que percibe como excesos gubernamentales: "Nunca más aceptar el chantaje y las regulaciones excesivas para una empresa que ha demostrado ser eficiente y que está jugada por Chile", aseveró.

Cuestionamiento de Matthei a la Ley Lafkenche

Mientras que Matthei, candidata presidencial por Chile Vamos, lanzó duras críticas contra la denominada Ley Lafkenche y la política del actual gobierno en relación con la industria del salmón.

"Tenemos la Ley Lafkenche, que tiene todo detenido", cuestionó la militante UDI, quien además calificó la situación como un "abuso flagrante" que "no se puede seguir permitiendo" y llamó a modificar la bullada ley.

En esta línea, indicó que esta la ley "no se debe modificar solamente para los salmones, también para los pescadores artesanales", sugiriendo una visión más integral que busca beneficiar a todos los actores del ecosistema pesquero.

La candidata no dudó en acusar al Gobierno de una agenda dañina para el sector: "Trató de destruir la industria del salmón con un proyecto de ley que eliminaba la posibilidad de cultivar salmones en áreas protegidas", puntualizó la abanderada, que también dirigió un reproche directo a Jeannette Jara, exministra del Trabajo, por la falta de acción ante la crisis laboral del sector.

"Todos ustedes saben que el 26 de mayo del 2023 salieron 15.000 trabajadores a la calle para proteger su empleo. Yo no escuché a la ministra del Trabajo protestando por la destrucción de esos empleos", puntualizó.

Parisi criticó no ser invitado

En tanto, el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, criticó que no se le invitara al encuentro: "Claramente es una falta de respeto a la gente".

"La élite de la industria del salmón claramente se tiene que rodear con la casta política de izquierda y derecha, basada en encuestas que son pagadas por todos los chilenos a través del gobierno para su candidata Jara, o bien por los partidos millonarios de derecha", lanzó.