Economista por contribuciones: "Anunciar baja de impuestos en ciclo electoral es populismo"

El economista Pablo García, exvicepresidente del Banco Central, abordó la propuesta de la candidata Evelyn Matthei (Chile Vamos) sobre eliminar las contribuciones a la primera vivienda y señaló que anunciar baja de impuestos durante el período electoral es "populismo".

En El Primer Café de Cooperativa, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) sostuvo qude "hay que ser bien transparente en esta cuestión: anunciar bajas de impuestos en un ciclo electoral se llama populismo. Acá no hay un interés de tener un sistema tributario más eficiente o de hacer una discusión con razonamientos, proyección, y eficiencia, sino que esto es populismo".

"Se pone ahora en discusión este tema, al igual que en la segunda discusión constitucional, por una coyuntura electoral. En momentos electorales se ofrecen más beneficios, se ofrecen menos impuestos, pero la realidad es que tenemos un tema fiscal que es súper desafiante. Hay que ser bien realista en que no hay espacio en Chile para estar rebajando impuestos ni aumentando gastos de forma significativa. Las discusiones que vienen ahora en términos de cuadrar el presupuesto para el próximo año son de primer orden".

Por su parte, el economista Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, afirmó que las constribuciones son un tipo de impuesto "que existe en todas partes del mundo por una razón y es que tiene virtudes, desde la perspectiva tributaria, en términos de que es difícil de evadir".

"Además tiene una segunda ventaja, tal como está pensado en Chile, y es que te castigan los sitios eriazos y fomenta un uso eficiente del suelo en ciudades que están con problemas serios en términos de buen uso de suelo, y con los desafíos que tenemos para adelante si seguimos creciendo en términos de lograr que la ciudad funcione mejor, es una herramienta que avanza en la dirección correcta", aseguró.

LyD rechaza impuesto al patrimonio

En tanto, la economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD) Macarena García, manifestó su rechazo a "cualquier impuesto que sea al patrimonio (contribuciones, bienes raíces) porque se le pone un impuesto a algo que uno tiene y que, en el momento de tenerlo, ya pagó todos los impuestos debidos. Se generó el ingreso y pagó impuestos cuando se construyó o compró la casa".

"Si ya se pagó una serie de impuestos por el inmueble, no entiendo y no me queda claro conceptualmente por qué tenemos que volver a poner un impuesto a algo que uno ya tiene", agregó.

No obstante, la economista de LyD matizó: "Entendiendo que las municipalidades se financian fundamentalmente de este impuesto y, por lo tanto, en la práctica eliminarlo es un problema", por lo que sugirió "modificar el sistema tributario en su conjunto para ver cómo compensamos esos menores ingresos".

Finalmente, el exministro de Economía, Álvaro García, explicó que las contribuciones corresponden "a un impuesto universal en el sentido que se paga en todos los países del mundo porque es una manera equitativa de captar ingresos para financiar la acción del Estado".

"Mi primera afirmación es que hay que mantener este impuesto, especialmente en las condiciones de restricción fiscal que se encuentra el país y el carácter equitativo que éste tiene", complementó la otrora autoridad.

En ese sentido, el economista destacó que "la decisión del Gobierno de transparentar la forma en que se calcula este impuesto me parece también indispensable. Por lo tanto, estoy abierto a que haya cambios, pero mantener las contribuciones me parece fundamental".