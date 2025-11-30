En la UDI y RN anticipan apoyo a Kast: "La colaboración será natural"

Parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional anticiparon este domingo su apoyo al candidato republicano José Antonio Kast y afirmaron estar disponibles para colaborar en un eventual Gobierno.

A dos semanas del balotaje, la diputada Marta Bravo (UDI) señaló que "la incorporación de la UDI en un eventual gobierno de José Antonio Kast es un hecho que se va a dar de forma natural".

"Así como en la segunda vuelta presidencial nos comprometimos a apoyar su candidatura para derrotar a la alternativa que representa la continuidad de este gobierno, es evidente que en una futura Administración vamos a colaborar con ellos", dijo.

En una línea similar, la senadora electa Camila Flores (RN) apuntó que "tenemos que, institucionalmente como partido, estar disponibles para que nuestros mejores militantes, las mejores personas, los más capacitados y que tengan calle, estén apoyando en el gobierno, si así lo estima el futuro presidente".

"Y sin pedir nada a cambio", aseveró, porque "no es hacerlo por Kast o por el Partido Republicano, es hacerlo por Chile".

Las declaraciones se dan en el contexto de que el candidato republicano encabeza las encuestas. Según la encuesta Plaza Pública Cadem, Kast tiene una ventaja de 16 puntos sobre Jeannette Jara, con una preferencia de 58% ante el 42% de la candidata oficialista.