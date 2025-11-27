A 17 días del balotaje, Bachelet dio señal de apoyo a Jeannette Jara

A 17 días de la segunda vuelta presidencial, y avanzada una semana en que Eduardo Frei hizo lo propio con José Antonio Kast, Michelle Bachelet tuvo este jueves un gesto público a favor de Jeannette Jara, a quien recibió en su casa.

Según indicaron desde la oficina de la exmandataria, ambas se reunieron a primera hora de esta mañana, entre las 06:30 y las 07:15 horas, aproximadamente, pues la candidata tenía comprometida su participación, a las 08:30, en el "Primer Foro Social", que se realizó en los estudios de Cooperativa, y al que también asistió Kast.

Desde el equipo de la líder socialista agregaron que ella mantiene contacto constante con Jara, pero sus exigentes agendas -internacional una, de campaña por todo Chile la otra- sólo hicieron posible el encuentro presencial en las circunstancias descritas.

La cita fue revelada recién esta tarde, acompañada por varias fotografías y por una declaración pública en que Bachelet no llama abiertamente a votar por Jara, pero destaca sus cualidades políticas.

Al mismo tiempo, hace un llamado a "cuidar la democracia".

"Chile vive un momento importante. En cada proceso electoral he creído que lo esencial es fortalecer nuestra democracia: participar, informarse y escuchar con respeto", dice Bachelet.

"A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias", destaca la líder socialista.

Bachelet advierte que, "más allá de las diferencias propias de toda contienda, lo fundamental es que Chile avance con diálogo, estabilidad y respeto institucional".

Finaliza su mensaje con una invitación a la ciudadanía: "A participar, a informarse y a cuidar nuestra democracia, que siempre ha sido nuestro mayor patrimonio".

"Hablamos del futuro de Chile, de los derechos de las mujeres"

"Hoy nos reunimos muy temprano con la Presidenta Michelle Bachelet, con quien siempre es un orgullo poder conversar, compartir experiencias (...) Hablamos del futuro de Chile, de las mujeres, de los derechos que las mujeres hemos conquistado con tanto esfuerzo y sacrificio, y con la esperanza de que sigamos avanzando en ese mismo camino", comentó Jara respecto al encuentro.

"La Presidenta Bachelet, al igual que el día de hoy, muchas veces ha tenido la enorme gentileza de compartirme su experiencia", añadió la militante comunista, que refirió además a la exmandataria como "una líder no solo nacional, sino que también mundial".

En el comando de Jeannette Jara se estaba esperando un gesto de este tipo de la exmandataria, más allá de que -tal como Frei con Kast- no implicara una declaración de apoyo explícito e involucrara reflexiones generales sobre los desafíos del país en el momento actual.

La prudencia de Bachelet -además de su condición de ex Jefa de Estado- ha de considerar su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas, que es apoyada e impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric, pero requerirá también, para prosperar, respaldo de la futura Administración, sea ésta encabezada por Jara o por Kast.

El republicano, de momento, no ha comprometido que vaya a hacerlo.