Pedro Browne, coordinador de campaña del abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, admitió en El Primer Café que si bien apoyarán a "la gran mayoría" de la lista parlamentaria oficialista, "hay candidatos que abiertamente no nos gustan". En concreto, el ex militante de Evópoli sostuvo que "la candidatura de Pedro Velásquez no le gusta ni al comando ni al candidato", pues el postulante al Senado en un cupo del PRI ha sido condenado por fraude al Fisco. Tampoco gusta en el entorno de Sichel que el diputado Leonidas Romero (RN), quien hace algunas semanas pidió libertad de acción para respaldar al republicano José Antonio Kast, vaya a la reelección. De todos modos, Browne reafirmó que "aquí no hay ningún tipo de veto para nadie; es la gente la que decide con su voto".

