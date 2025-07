Eric Aedo instó a la DC a respaldar a Jara y construir "una nueva alianza política"

La Democracia Cristiana (DC) se encuentra en un intenso debate interno respecto al posible apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), decisión que zanjará en una Junta Nacional programada para el sábado 26 de julio.

Sin un panorama claro, hay posturas enfrentadas al interior de la tienda: mientras algunas voces se oponen a respaldar a la militante comunista, otras, lideradas por el diputado Eric Aedo, están llanas e incluso instan a la falange a impulsar "una nueva alianza política".

"La Democracia Cristiana está llamada a construir, junto a otros, una nueva alianza política que se convierta en un verdadero cordón sanitario ante la ultraderecha que avanza en Chile: por eso me la voy a jugar el 26 de julio", dijo el exjefe de bancada de los diputados DC.

"Si hay otros que quieren dejar avanzar a la derecha, que lo digan con claridad", emplazó el congresista, que reivindicó "el ejemplo de (Eduardo) Frei Montalva, (Radomiro) Tomic, (Bernardo) Leighton, (Patricio) Aylwin, (Eduardo) Frei Ruiz-Tagle, que siempre pusieron a Chile en el centro de su preocupación y no el narcisismo personal sobre que 'si no siguen mis ideas, entonces me voy'".

Con miras a la elección de parlamentaria y presidencial de noviembre, Aedo reiteró la necesidad de "poner a Chile en el centro de la preocupación y no el narcisismo personal".

El timonel Alberto Undurraga contó a El Mercurio que la colectividad maneja "tres posturas" en el tema presidencial, y advirtió que si su tesis no es respaldada por la Junta, consideraría dar un paso al costado en la jefatura de la tienda.

Deuda de más de 20 millones del PC afecta sede de campaña de Jara

Por otra parte, se reveló en las últimas horas que el Partido Comunista (PC) enfrenta una deuda significativa en contribuciones territoriales que supera los 20 millones de pesos, según informó El Líbero.

Esta suma corresponde a 11 trimestres impagos entre 2022 y 2025, derivados de los impuestos de la sede del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), ubicado en la comuna de Santiago.

La relevancia de esta deuda radica en que ICAL no solo es un centro de estudios del PC, sino que también funciona como el comando de campaña de la candidata Jara.

La deuda incluye cerca de 17 millones de pesos impagos y dos millones de intereses, además de otro millón de pesos adeudado por el partido.

Hasta el momento no se ha emitido una declaración oficial de la directiva del Partido Comunista respecto a esta situación. Sin embargo, fuentes cercanas a la colectividad han indicado que el convenio de pago con las autoridades correspondientes ha estado en proceso de actualización.