Tópicos: País | Policial

Hallan armamento en bodega de la Municipalidad de San Ramón

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Un administrador municipal resultó detenido por infracción a la Ley de Control de Armas.

El hecho ocurrió en el marco del aseo de una de las bodegas municipales, a lo que en un principio el funcionario involucrado se negó a la revisión.

Hallan armamento en bodega de la Municipalidad de San Ramón
 ATON (Referencial)
Un funcionario de la Municipalidad de San Ramón fue detenido por Carabineros por infracción a la Ley de Control de Armas, luego de que se hallara armamento en su casillero.

El hecho ocurrió en el marco del aseo de una de las bodegas municipales, en la que se encontraron armas a fogueo, rifles a postones, armas cortopunzantes, ropa y documentos que acreditaban la pertenencia de las especies al administrador municipal, quien en un principio se negó a la revisión.

El alcalde Gustavo Toro precisó que "pudimos detectar armamento, cinco pistolas y un rifle, también municiones y algunos cuchillos que estaban en una de las bodegas donde se encontraba material histórico".

Las especies corresponderían a evidencia remitida por el Juzgado de Policía Local de San Ramón por parte de Carabineros para su custodia y posterior destrucción, entre los años 2014 y 2019.

Ante esto, el jefe comunal precisó que "como municipio y como ente público, no podemos deshacernos ni de la documentación que tiene la historia de la municipalidad. Por tanto, en ese andar que corresponde a la limpieza, descubrimos este tipo de armamento".

El funcionario pasará a control de detención este martes.

