Ex generalísimo de Sichel y supuestas boletas irregulares: "Sí desarrollé dichos servicios"

Cristóbal Acevedo, que renunció a la coordinación de la campaña electoral de su amigo y candidato presidencial de la derecha oficialista, Sebastián Sichel, para los comicios del 21 de noviembre, reiteró este jueves que presentará acciones legales por el reportaje televisivo que implica a ambos en un caso de presunta financiación irregular que habría tenido lugar en 2009.

Según la investigación periodística, emitida en la noche del martes por los canales Chilevisión y CNN Chile, Sichel presuntamente financió parte de su fallida primera campaña a diputado con aportes de empresas pesqueras, constituyendo la mayor parte de estos fondos documentos tributarios irregulares por supuestos servicios.

Entre las personas que emitieron esas documentos tributarios -llamados "boletas de honorarios"- se encontraría Acevedo, según la información divulgada.

Los hechos que difunde el reporte se remontan a cuando Sichel buscó un escaño en la Cámara de Diputados como integrante de la Democracia Cristiana, sin que lograra su objetivo.

Mediante un comunicado, Acevedo dijo que "en virtud de las falsas denuncias publicadas en mi contra, dentro de las próximas semanas presentaré las acciones civiles y penales pertinentes, donde acompañaré los antecedentes que demuestran dicha falsedad".

"Durante toda mi vida he realizado los servicios profesionales que he declarado y, en el caso aludido en el reportaje de Chilevisión, existe constancia de que sí desarrollé dichos servicios en tiempo y forma. Estos antecedentes serán acompañados como parte de las acciones judiciales que entablaré", aseveró.

"No es mi ánimo dañar a nadie, por lo que no daré publicidad a la presentación de las acciones señaladas. No pretendo incrementar la animosidad que corroe el debate público en el presente. Con estas acciones no busco más que resarcir a mis cercanos que injustamente se han visto afectados, así como intentar contribuir -dentro de mis escasas posibilidades- a que se detenga la profunda degradación que está sufriendo la política nacional", agregó.

Finalmente, Acevedo aprovechó de "agradecer a los cientos de personas que, de forma privada o pública, me han manifestado su apoyo y afecto, así como a quienes han dado fe de lo aquí señalado".

El candidato, por su parte, ha rechazado la acusación, denunciando una "operación política orquestada" en su contra y asegurado que "no tenía conocimiento" de estos aportes.