Gobierno descarta que Presidente obviara prescindencia política por apoyo a Jara

La Moneda descartó que el Presidente Gabriel Boric haya pasado a llevar el principio de prescindencia política, después de haber expresado su apoyo a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, durante el acto que conmemoró los 50 años de la desaparición forzada de la directiva clandestina del Partido Socialista.

En el evento, el Mandatario insistió en su llamado a levantar una lista parlamentaria única en el oficialismo de cara a las elecciones de noviembre y dio un espaldarazo a la militante del PC: "No pido defensas irrestrictas al Gobierno. Lo que sí pido es que quienes nos sucedan sean mejores que nosotros, y no me cabe duda de que Jeannette Jara hoy representa eso".

La oposición criticó las palabras de Boric y lo acusó de vulnerar la regla de prescindencia política, que le exige a los funcionarios públicos no realizar -durante su jornada de trabajo- actividades ni usar su cargo para beneficiar o perjudicar a candidaturas, tendencias o partidos.

La ministra vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etceheverry, respondió a esto y defendió que "una cosa es la posición política que tiene el Ejecutivo, que es conocida por todos y que está representada en los partidos de la coalición, que esperamos que crezca y que convoque a muchos más".

"Pero otra cosa distinta es que todas las autoridades sabemos cuál es la ley en materia de prescindencia política. Y no solo en esta elección, sino que es algo que conocemos desde los primeros comicios donde se nos eligió como Ejecutivo, por lo que (la normativa) se va a respetar siempre", argumentó.