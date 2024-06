Hoffmann cuestionó que Carter anunciara aspiración presidencial "pateando la puerta"

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, lamentó en Cooperativa que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunciara "pateando la puerta" sus aspiraciones presidenciales.

En El Primer Café, la exdiputada sostuvo que "es bien curioso, porque el día que se lanza el alcalde Carter lo hace como de una manera tan extraña, como pateando la puerta".

"No comparto en nada sus palabras, yo no voy a entrar en polémicas, porque creo que además ha tenido algunas horas de furia. Uno en el triunfo tiene que tener humildad, no habían muchas dudas de que el candidato del alcalde, de toda la fuerza municipal, fuera a ganar", dijo al ser consultada sobre un posible "ninguneo" de su parte a Daniel Reyes, apoyado por Carter.

Hoffmann manifestó que "el alcalde Carter tiene todo el derecho a tener aspiraciones presidenciales, que no lo haga de esta forma, pateando la puerta, porque más allá de los cariños y las lealtades, esto tiene que ver con quien marca en las encuestas y nosotros tenemos candidata que es Evelyn Matthei y es la más competitiva".

Por su parte, Luis Pardo (RN) consideró que "no es el momento de hablar de las primarias, pero sí el alcalde Carter es un líder importante de nuestro sector, es un alcalde que tiene un nombre y un posicionamiento importante en la ciudadanía, y creo que la relación con él desde la UDI fue mal llevada".

"Creo que tiene un punto que es necesario reparar, más allá de que no creo que es el momento de hablar de primarias, me parece que cuando se cruzan ciertos liderazgos un poco agresivos o se cruzan agendas personales se deterioran las relaciones del sector y creo que eso es muy importante repararlo, que el alcalde Carter se sienta parte del sector y que evitemos este tipo de polémicas que no le hacen bien a nadie", recalcó.

Hoffmann insistió en que Carter "es un tremendo alcalde, que acaba de tener un gran triunfo. No tiene porqué agredirme a mí o a Evelyn Matthei ni a nadie, la forma de hacerlo es conquistando y yo espero que baje el tono y que sea candidato en las primarias".

Pardo finalizó diciendo que "me preocupa que se produzcan estas erupciones volcánicas innecesarias y que quienes las provocan no asuman las responsabilidades. Yo creo que lo del alcalde Carter se manejó mal y esa es la crítica que él ha hecho y fundado en todas sus intervenciones".