Hoffmann: En la última semana la campaña de Matthei tocó fondo en el desorden

María José Hoffmann, candidata de la UDI al Senado en Valparaíso, admitió en El Primer Café de Cooperativa que la campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, "tocó fondo" durante la última semana, marcada por el enredo en su sector por las fallidas primarias y las declaraciones en las que aseguró que el golpe de Estado de 1973 "era necesario".

"No fue una buena semana, hay altos y bajos como en todas las campañas, en todos los candidatos, pero creo que, de alguna forma, tocamos fondo en el desorden", reconoció la exdiputada, quien señaló que "los partidos y los candidatos tenemos que estar colaborando permanentemente para que no se vuelvan a repetir los episodios de la semana pasada".

La gremialista afirmó que existe "optimismo" sobre un cambio en la campaña, con la posible llegada de un nuevo generalísimo que podría organizar mejor al equipo.

"Probablemente se aterrice en las próximas horas o en los próximos días un flamante jefe de campaña y eso ordena muchísimo, porque hemos descansado, quizás, mucho en el liderazgo, en el capital político, que tiene la candidata (Matthei) y en eso los partidos tenemos que también colaborar en este orden, pero yo lo miro con optimismo", indicó Hoffmann.

A renglón seguido, la dirigenta UDI consideró "una patudez" las críticas del Partido Republicano, que calificó como "un festival de improvisaciones" el fallido intento de Chile Vamos de armar una primaria presidencial en la oposición, luego que se revelara que, supuestamente, Matthei invitase al presentador radiofónico Sergio "Checho" Hirane a participar en el proceso.

"Me parece, con toda la sinceridad, una patudez las críticas de ayer del Partido Republicano, cuando ellos no quisieron participar y, por lo tanto, en ese sentido, es bien curioso que critiquen algo de lo que fueron parte del problema, porque la responsabilidad de haber ido juntos a primera vuelta y el portazo que nos pegaron insistentemente nos obliga a llegar divididos frente a la izquierda", apuntó Hoffmann.

Aseguró, además, que "el episodio de Checho, que es en un pasillo, es una humorada", aunque reveló que la UDI ha buscado su participación en varias ocasiones en comicios locales debido a que es "una persona muy conocida, muy querida y con una opinión muy tajante". Con todo, según Hoffmann, el episodio refleja "la voluntad que siempre tuvo Evelyn (de participar en primarias), que lamentablemente nunca los verdaderos competidores quisieron".

Diego Paulsen, el potencial "generalísimo" de Matthei

Diego Paulsen, exdiputado de Renovación Nacional (RN) por la Región de La Araucanía, es el principal candidato para ocupar el puesto de "generalísimo" de la campaña de Matthei.

El abogado de 37 años, que presidió la Cámara de Diputadas y Diputados entre 2020 y 2022, es visto en Chile Vamos como una elección acertada para fortalecer la campaña y brindar orden.

El jefe de bancada de diputados de RN, Miguel Mellado, destacó que Paulsen "era un nombre que se venía mencionando hace mucho tiempo. Es una muy buena carta que tiene RN para colocar a disposición de la campaña unitaria de Evelyn Matthei, de Chile Vamos".

"Él es una persona que lo hizo muy bien los dos años que estuvo como presidente de la Cámara de Diputados en el periodo anterior. Fue una persona transversal, que unía y creo que esa es la persona que se necesita en estos momentos para poder delinear una campaña: un hombre joven. Chile Vamos va por buen camino y confiamos en que de aquí en adelante, Evelyn Matthei lo único que haga es subir, subir y subir", sostuvo el parlamentario.

Evópoli: Discusión abierta pudo parecer un desorden desde afuera

Desde Evópoli, su presidente, Juan Manuel Santa Cruz, aseveró en El Primer Café que el matiz del debate sobre las primarias en Chile Vamos radica en "la discusión abierta sobre muchos escenarios posibles", lo cual pudo parecer "un desorden para quien lo ve desde afuera".

El timonel defendió que la intención de la competencia interna era "converger en torno a un proyecto común, condición de base que no se cumplió".

"Si bien fue parte de la conversación dentro de Chile Vamos que eventualmente los mismos partidos de Chile Vamos llevaran un candidato -en nuestro caso, el senador (Luciano) Cruz-Coke, por su experiencia política Y su respaldo ciudadano-, nosotros mismos descartamos eso, porque no nos parecía sensato hacerlo, toda vez que hace cuatro semanas nuestro consejo general había proclamado con un 99% de aprobación la candidatura de Evelyn Matthei y, por lo tanto, tenía poco sentido hacer ese cambio", explicó Santa Cruz.

"Me parece que es serio tener la discusión y el debate; creo que no hubiera sido serio y no hubiera sido sensato si se hubiera optado por ese camino (la fallida primaria), pero eso no ocurrió: se zanjó por lo que me parece que a mí es también el camino para hacer hoy día, que es concentrarnos en la primera vuelta", enfatizó.