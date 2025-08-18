Jeannette Jara se reúne con la CPC: "Hay varios puntos en común"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), sostuvo este lunes una importante reunión con las autoridades de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la que se centró en la discusión de diversas propuestas económicas y la visión de futuro para el país.

Previo al encuentro, que tuvo lugar en la sede de la CPC, la abanderada aseguró que entiende "lo importante que es que podamos tanto recibir sus propuestas como presentarles lo que estamos pensando para el futuro, en un tema tan sensible como el crecimiento económico, del empleo y el pago de buenos salarios".

"Seguramente por ahí va a ir la conversación (...) Ellos tienen su propuesta que le han presentado a todos los candidatos y hoy me toca a mí recibirlas", puntualizó la otrora secretaria de Estado.

Al referirse a las posibles coincidencias con el sector empresarial, Jara anticipó que "van a haber varios puntos en común, principalmente porque muchas de las actividades que pueden impulsar la economía chilena son temas bien transversales y que estuvimos trabajando también con anterioridad desde mi rol como exministra (del Trabajo)".

La propuesta de la CPC

La CPC entregó a Jara un compendio de propuestas destinadas a impulsar el futuro del país, entre las que destaca la controversial medida de bajar el impuesto corporativo. Este punto es particularmente relevante, ya que la propia abanderada se había negado a esta medida en ocasiones anteriores.

La candidata asistió al encuentro acompañada de figuras clave de su equipo, incluyendo al diputado Eric Aedo (DC), el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y el economista Luis Eduardo Escobar, quien encabeza su equipo económico.

Tras el encuentro, se anticipó que Jara se dirigirá directamente a su comando para presentar oficialmente su propuesta programática.