Johannes Kaiser: "Tengo el mismo techo que Evelyn Matthei, estamos empatados técnicamente"

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró en Cooperativa que, de acuerdo a sus sondeos, existe un "empate técnico" entre él y la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que su decisión de seguir con su candidatura "a todo evento" se debe a que "existía una campaña para aprovecharse de esto y dar una imagen de que yo estaba dispuesto a bajarme a todo evento, de que habrían negociaciones conmigo respecto de que quería bajar mi candidatura y decidí despejar toda duda".

"Estaba intranquilizando a la gente que está respaldando la candidatura que yo represento y estaba generando dudas, y cuando ya estás en ese punto tienes que salir a dar confianza y a mí me toca quemar los navíos no más", recalcó.

Para Kaiser, "la oferta (de candidatos) no daña a la democracia (...) que no sean hipócritas -en Chile Vamos- porque cuando se les ofreció negociar una base política de mínimos comunes no respondieron y nunca levantaron el teléfono para hacer una invitación oficial respecto de primarias".

"Señor Guillermo Ramírez, señora Evelyn Matthei, ninguno de ustedes tomó contacto oficial con nosotros, para nada, todo fue por la prensa y porque fue una campaña de prensa y a mí me molesta profundamente que no se trabaje con la verdad", lamentó.

"Son tan de cabros chicos estas formas de hacer las cosas (...) tenemos un proyecto político distinto, pudimos haber negociado, no quisieron negociar con nosotros, pasaron la reforma de pensiones y les habíamos advertido que si lo hacían no ibamos a ir a primarias y después andan lloriqueando por la prensa porque descartamos ir a unas primarias a las que nunca nos invitaron", recordó.

Sobre las cifras de cara a la primera vuelta presidencial, el diputado dijo que "yo tengo el mismo techo que Evelyn Matthei y si las encuestadoras fueran un poco más serias eso también estaría siendo comunicado. Yo en este momento estoy empatado técnicamente con Evelyn Matthei".

"Alguna encuestadora está mintiendo, está siendo servil o está manipulando la opinión pública y eso también es noticia", recalcó Kaiser, detallando que sus sondeos arrojan "22 (puntos) y algo, para arriba, para abajo, con margen de error de 1,5 o 1,8 y estamos empatados con Evelyn Matthei".

Finalmente, Kaiser sentenció que "yo no soy Milei ni soy Bukele, cada persona tiene su propio carácter y su propia forma de hacer las cosas".