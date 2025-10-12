Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Kaiser defiende expulsión de migrantes irregulares junto a sus hijos

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Pinochet
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Las capacidades de Chile son limitadas", afirmó el candidato presidencial libertario.

"No pueden cargarme a mí, que trato de ordenar el problema, la responsabilidad del problema", argumentó.

Kaiser defiende expulsión de migrantes irregulares junto a sus hijos
 ATON

Declarando "respeto" por la postura contraria del cardenal Chomali, reafirmó su propuesta migratoria dura.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, defendió sus propuestas en materia migratoria, que incluyen el establecimiento de campos de detención para extranjeros irregulares en miras a su posterior expulsión, y la imposibilidad de que sus hijos accedan a educación.

Según el diputado, los referidos campos alojarán a migrantes que, sin cometer delitos previos, ingresen ilegalmente a Chile, y permanecerán allí hasta que abandonen el territorio voluntariamente o sean deportados. 

Respecto a educación, el abanderado propone que los hijos de padres extranjeros con situación irregular deban también volver a su país de origen, sin posibilidad de acceder a escolaridad en territorio nacional. 

Estas ideas fueron cuestionadas por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que llamó a tener un "criterio de humanidad" en las propuestas en materia migratoria.

También se distancian de la postura del cardenal Fernando Chomali, que se manifestó a favor de regularizar a trabajadores extranjeros para el rubro agrícola. 

Ante las críticas, Kaiser respondió: "Si el Gobierno se hubiera hecho cargo de tener cupos suficientes para todos los niños en Chile y no hubiera dejado entrar ilegalmente a la gente al país, esto no sería una discusión".

"No pueden cargarme a mí, que trato de ordenar el problema, la responsabilidad del problema. Y no puedo tampoco sancionar a la gente que está haciendo las cosas bien, premiando a aquellos que no están haciendo la cosas bien", expresó.

"Las personas que están ilegalmente en nuestro país y tienen hijos, también van a tener que salir del país. Le tengo mucho respeto al cardenal Chomali y entiendo su postura, pero también quiero hacer presente lo siguiente: las capacidades de Chile son limitadas", enfatizó. 

